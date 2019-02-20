Samsung Fold начнут продавать в апреле этого года. Объявлена также цена Samsung Fold.

Samsung Fold – первый в мире складной смартфон, презентовали 20 февраля.

Для создания аппарата компания изобрела новую систему петель для Fold, которую незаметна для пользователя.









Samsung Fold: цена, характеристики и дата продаж первого гибкого смартфона / 2 фотографии

Первый в мире ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев интегрирован, как и камера, в дисплей. Он делает не просто фото отпечатка, а его 3D-рисунок.

В мире продажи Samsung Fold стартуют в апреле по цене от $1980 (более 50 тыс. грн).

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Характеристики Samsung Fold

Основной дисплей (внутренний): 7,3″, QXGA+, Dynamic AMOLED, соотношение сторон 4,2:3

Дополнительный дисплей (внешний): 4,6″. HD+, Super AMOLED, соотношение сторон 21:9

Основная камера: тройная, 12 Мп (сменная диафрагма f/1.5 — f/2.4, автофокус Dual Pixel, OIS) + 12 Мп (телефото, f/2.4, фазовый автофокус, OIS, двукратный оптический зум) + 16 Мп (f/2.2, сверхширокоугольный объектив, 123°)

Фронтальная камера в сложенном состоянии: 10 Мп, f/2.2

Фронтальная камера в разложенном состоянии: двойная, 10 Мп (f/2.2) + 8 Мп (f/1.9, датчик глубины)

Процессор: 64-бит, восемь ядер, 7-нм

Оперативная память: 12 ГБ, LPDDR4X

Накопитель: 512 ГБ, UFS 3.0

Аккумулятор: 4380 мАч, быстрая проводная и беспроводная зарядка, поддержка реверсивной зарядки

Звук: стереодинамики от AKG

ОС: Android 9.0 Pie

Цвета: серебристый, чёрный, зелёный и синий

Дополнительно: поддержка десктопного режима DeX, персональный помощник Bixby, оплата покупок с помощью Samsung Pay

К слову, появилось первое видео, на котором можно увидеть складной смартфон от компании Xiaomi.

Фото: verge