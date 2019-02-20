19 февраля за $183 тыс. ушел с молотка холст с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

19 февраля за $183 тыс. ушел с молотка холст с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пишет Интерфакс.

Ранее представитель аукционного дома Екатерина Кухта рассказала историю появления картины.

В 2009 году студент попросил Горбачева, который пришел провести лекцию в московском университете, нарисовать что-нибудь на белом холсте.

Горбачев оставил на нем только автограф и предложил ему самому нарисовать.

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Студент черным маркером написал слово Простите.

Лот был продан за 10 минут торгов анонимным телефонным покупателем.

Известно, что лот выставил художник Иванов В.

Ранее Горбачев заявил, что в границах бывшего СССР может появиться новое Союзное государство.

Фото: Екатерина Кухта