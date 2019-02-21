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Астрономы нашли у Нептуна седьмой месяц

Астрономы обнаружили у Нептуна седьмую луну и назвали ее Гиппокамп.

Нептун

Астрономы, используя телескоп Хаббл, обнаружили у Нептуна седьмую луну и назвали ее в честь древнегреческого мифологического создания – Гиппокамп, сообщает Nature.

Радиус обнаруженной луны составляет 17 км, что намного меньше остальных спутников Нептуна.

Орбита Гиппокампа больше всего приближена к Протею, который является самой большой луной планеты.

Ученые выдвинули теорию о том, что седьмая луна может быть частью Протея, которая откололась очень давно, что подкрепляет гипотезу о создании системы лун Нептуна в результате его столкновений с космическими телами.

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К слову, ученые создали видео, на котором смоделированы изменения на Земле через 250 млн лет.

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