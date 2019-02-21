Погода в Украине на выходных обещает быть солнечной и морозной. Подробнее о погоде в ближайшие дни – читайте в материале Фактов ICTV.

Прогноз погоды на выходные дает Укргидрометцентр.

В пятницу, 22 февраля, западно-южная часть страны ожидает осадки в виде снега.

На Закарпатье и в соседних областях будет -1…+1°С.

На большей части востока страны будет -3…-5°С, а также в Волынской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Киев и Харьков – солнечно и без осадков, -5…-7°С.

На юге ожидается от -3 до +1°С, а в Крыму прогнозируют дожди и +5…+7°С.

Ровно, Полтава и Сумы получат -4…-6°С.

В субботу, 23 февраля, по всей территории Украины прогнозируют солнечную погоду без осадков.

На западе и в центре страны средняя температура воздуха составит -3…-5°С.

На севере и северо-востоке будет -6…-8°С.

На юге будет от -5 до -1°С. В Крыму ожидается -1…-3°С.

В воскресенье, 24 февраля, также будет солнечно и не ожидается осадков. В среднем температура воздуха поднимется на 3 градуса.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на весну.