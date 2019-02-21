Если вы вводите в поиске “Где в Украине можно прыгнуть с парашютом” – это значит, что вы уже набрались смелости реализовать свою парашютную мечту. Осталось выбрать лучшее место для экстремального испытания.

Рядом со всеми крупными городами Украины есть аэродромы, на которых при помощи профессионалов можно совершить прыжок с парашютом. Итак, люди, которые жаждут адреналина – эта информация для вас.

Какие бывают прыжки

Прыжок в тандеме (высота до 4000 м)

Безопасность при выполнении тандем-прыжка самая высокая: вы прыгаете с подготовленным инструктором.

Принцип прост – ваша подвесная система соединяется с подвесной системой инструктора, а парашюты находятся за его спиной.

Прыжок на парашюте типа “крыло” (высота до 1300 м)

Безопасность такого типа прыжка в том, что парашют открывается автоматически, а его купол полностью управляем .

Принцип: самостоятельное отделение парашютиста от самолета; самостоятельное управление куполом; самостоятельное приземление в заданной точке.

Классический прыжок (высота – 800 м) осуществляется с помощью круглого парашюта и происходит после десяти минут полета на самолете.

Принцип: в данном случае приземление происходит по схеме “куда занесет”, так как данный тип парашюта – неуправляемый.

Кому нельзя прыгать с парашютом

Прыжки с парашютом противопоказаны при:

сердечно-сосудистых и легочных заболевания;

повышенном или пониженном артериальном давлении;

повреждении органов слуха, зрения;

нервных расстройствах;

сахарном диабете;

почечных болезнях;

психиатрических заболеваниях;

травмах черепа и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

также вес парашютиста должен быть не менее 45 кг и не более 100 кг.

Где прыгнуть с парашютом в Украине

Киев Аэродром Чайка. Здесь контрольный прыжок с инструктором обойдется в 1950 грн. Также обозначена цена за спортивный прыжок с высоты до 4200 м – без посторонней помощи это будет стоить всего 730 грн. На сайте указана опция “ознакомительный прыжок”, и это будет стоить 5400 грн. За эту плату вам предоставят курс наземной подготовки, медицинскую помощь, страховку и прочее. Также на территории аэродрома Чайка работает центр парашютной подготовки.

Цены

Прыжок в “тандеме” – 3800 грн.

Прыжок с инструктором – 1950 грн.

“Ознакомительный прыжок” – 5400 грн.

Адрес: Киевская область, село Петропавловская Борщаговка, ул. Антонова, 5.

Аэродром: Чайка.

Харьков Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой. Здесь можно прыгнуть с парашютом: в “тандеме” с инструктором с высоты 3900-4200 м, с десантным парашютом Д-5, Д-6, с парашютом “крыло” Static Line, по программе ускоренного обучения свободному падению AFF. Также в этом аэроклубе проводятся разнообразные учебно-тренировочные сборы и соревнования по классическому парашютизму, по групповой акробатике и другим парашютным дисциплинам.

Цены

Прыжок в “тандеме” – 3500 грн.

Прыжок с парашютом типа “крыло” – 1800 грн.

Первый прыжок с парашютом Д-5 – 1200 грн.

Адрес: г. Харьков, ул. Плехановская 16а, 3-й этаж.

Аэродром: Коротич, Харьковская облость, р-н пос. Новый Коротич.

Одесса X.SPORT.OGR. Здесь можно прыгнуть с парашютом “крыло”. Также существует предложение тандем-прыжка. В стоимость входит обучение и трансфер на аэродром и обратно.

Цены

Прыжок в “тандеме” – 3600 грн.

Прыжок с парашютом типа “крыло” – 2000 грн.

Адрес: г. Одесса, ул. Академика Гаркавого, 10.

Днепр Клуб активного отдыха KAVA. Для того чтобы совершить прыжок здесь, необходимо заранее подать заявку в виде анкеты или написать сообщение координатору, который свяжется с вами для уточнения деталей. В KAVA предусмотрено два вида прыжка: одиночный и в “тандеме” с тренером.

Цены

Прыжок в “тандеме” – 3550 грн.

Прыжок с парашютом типа “крыло” – 1900 грн.

Адрес: г. Днепр, ул. Грушевского 1.

Аэродром: АВИА-СОЮЗ, Днепропетровская область, пос.Майское.

Чернигов АСК Прогресс. На этом аэродроме можно осуществить самостоятельный прыжок с высоты 800 метров, а также прыжок в “тандеме” с инструктором. Во втором случае высота, с которой будет происходить падение, составляет 3200 метров (60 секунд свободного падения).

Цены

Прыжок в “тандеме” – 3300 грн.

Классический прыжок – 950 грн.

Аэродром: АСК Прогресс, Черниговская область, поселок Прогресс.

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Львов Free-sky. Кроме стандартного самостоятельного прыжка с 800 метров, здесь возможен прыжок с парашютом Static Line. В отличие от круглых десантных парашютов, Static Line полностью управляемые, что делает полет значительно интереснее (высота – 1200 м).

Цены

Классический прыжок – 880 грн.

Прыжок с парашютом типа “крыло” – 1680 грн.

Прыжок в “тандеме” – 4200 грн.

Аэродром: Цунив, Львовская область, с. Заверешица.

Ранее Факты ICTV писали, что на аэродроме Коротич в Харьковской области 57 женщин-парашютисток из 19 стран мира установили уникальный мировой рекорд.

Фото: Dreamstime.com