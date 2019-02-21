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Сам или в “тандеме”. Где прыгнуть с парашютом в Украине

Если вы вводите в поиске “Где в Украине можно прыгнуть с парашютом” – это значит, что вы уже набрались смелости реализовать свою парашютную мечту. Осталось выбрать лучшее место для экстремального испытания.

Где прыгнуть с парашютом в Украине

Рядом со всеми крупными городами Украины есть аэродромы, на которых при помощи профессионалов можно совершить прыжок с парашютом. Итак, люди, которые жаждут адреналина – эта информация для вас.

Какие бывают прыжки

Прыжок в тандеме (высота до 4000 м)

Безопасность при выполнении тандем-прыжка самая высокая: вы прыгаете с подготовленным инструктором.

Принцип прост – ваша подвесная система соединяется с подвесной системой инструктора, а парашюты находятся за его спиной.

Прыжок на парашюте типа “крыло” (высота до 1300 м)

Безопасность такого типа прыжка в том, что парашют открывается автоматически, а его купол полностью управляем .

Принцип: самостоятельное отделение парашютиста от самолета; самостоятельное управление куполом; самостоятельное приземление в заданной точке.

Классический прыжок (высота – 800 м) осуществляется с помощью круглого парашюта и происходит после десяти минут полета на самолете.

Принцип: в данном случае приземление происходит по схеме “куда занесет”, так как данный тип парашюта – неуправляемый.

Кому нельзя прыгать с парашютом

Прыжки с парашютом противопоказаны при:

  • сердечно-сосудистых и легочных заболевания;
  • повышенном или пониженном артериальном давлении;
  • повреждении органов слуха, зрения;
  • нервных расстройствах;
  • сахарном диабете;
  • почечных болезнях;
  • психиатрических заболеваниях;
  • травмах черепа и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
  • также вес парашютиста должен быть не менее 45 кг и не более 100 кг.

Где прыгнуть с парашютом в Украине

Киев Аэродром Чайка. Здесь контрольный прыжок с инструктором обойдется в 1950 грн. Также обозначена цена за спортивный прыжок с высоты до 4200 м – без посторонней помощи это будет стоить всего 730 грн. На сайте указана опция “ознакомительный прыжок”, и это будет стоить 5400 грн. За эту плату вам предоставят курс наземной подготовки, медицинскую помощь, страховку и прочее. Также на территории аэродрома Чайка работает центр парашютной подготовки.

Цены

  • Прыжок в “тандеме” – 3800 грн.
  • Прыжок с инструктором – 1950 грн.
  • “Ознакомительный прыжок” – 5400 грн.

Адрес: Киевская область, село Петропавловская Борщаговка, ул. Антонова, 5.

Аэродром: Чайка.

Харьков Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой. Здесь можно прыгнуть с парашютом: в “тандеме” с инструктором с высоты 3900-4200 м, с десантным парашютом Д-5, Д-6, с парашютом “крыло” Static Line, по программе ускоренного обучения свободному падению AFF. Также в этом аэроклубе проводятся разнообразные учебно-тренировочные сборы и соревнования по классическому парашютизму, по групповой акробатике и другим парашютным дисциплинам.

Цены

  • Прыжок в “тандеме” – 3500 грн.
  • Прыжок с парашютом типа “крыло” – 1800 грн.
  • Первый прыжок с парашютом Д-5 –  1200 грн.

Адрес: г. Харьков, ул. Плехановская 16а, 3-й этаж.

Аэродром: Коротич, Харьковская облость, р-н пос. Новый Коротич.

Одесса X.SPORT.OGR. Здесь можно прыгнуть с парашютом “крыло”. Также существует предложение тандем-прыжка. В стоимость входит обучение и трансфер на аэродром и обратно.

Цены

  • Прыжок в “тандеме” – 3600 грн.
  • Прыжок с парашютом типа “крыло” – 2000 грн.

Адрес: г. Одесса, ул. Академика Гаркавого, 10.

Днепр Клуб активного отдыха KAVA. Для того чтобы совершить прыжок здесь, необходимо заранее подать заявку в виде анкеты или написать сообщение координатору, который свяжется с вами для уточнения деталей. В KAVA предусмотрено два вида прыжка: одиночный и в “тандеме” с тренером.

Цены

  • Прыжок в “тандеме” – 3550 грн.
  • Прыжок с парашютом типа “крыло” – 1900 грн.

Адрес: г. Днепр, ул. Грушевского 1.

Аэродром: АВИА-СОЮЗ, Днепропетровская область, пос.Майское.

Чернигов АСК Прогресс. На этом аэродроме можно осуществить самостоятельный прыжок с высоты 800 метров, а также прыжок в “тандеме” с инструктором. Во втором случае высота, с которой будет происходить падение, составляет 3200 метров (60 секунд свободного падения).

Цены

  • Прыжок в “тандеме” – 3300 грн.
  • Классический прыжок – 950 грн.

Аэродром: АСК Прогресс,  Черниговская область, поселок Прогресс.

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Львов Free-sky. Кроме стандартного самостоятельного прыжка с 800 метров, здесь возможен прыжок с парашютом Static Line. В отличие от круглых десантных парашютов, Static Line полностью управляемые, что делает полет значительно интереснее (высота – 1200 м).

Цены

  • Классический прыжок – 880 грн.
  • Прыжок с парашютом типа “крыло” – 1680 грн.
  • Прыжок в “тандеме” – 4200 грн.

Аэродром: Цунив, Львовская область, с. Заверешица.

Ранее Факты ICTV писали, что на аэродроме Коротич в Харьковской области 57 женщин-парашютисток из 19 стран мира установили уникальный мировой рекорд.

Фото: Dreamstime.com

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