Apple и Google продемонстрировали феноменальный взлет на рынке за последние 19 лет.

За 19 последних лет мир наблюдал взлеты и падения знаменитых брендов.

Согласно исследованию Interbrand, в 2000 году самым дорогим брендом была Coca-Сola. В 2018 ситуация повернулась так, что его подвинули гиганты Google и Apple.

Также поражает скачок Amazon, который в 2014 замыкал топ-15 самых дорогих брендов мира, а по итогам 2018 расположился уже в тройке лидеров прямо под Apple и Google.

В 6-минутном ролике также запечатлен закат Nokia.

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Консалтинговое агенство опиралось на на данные: Thomson Reuters — для финансовой информации; Global Data — для потребительской информации и ценностях брендов; Infegy — для анализа соцсетей.

К слову, в 2018 стоимость компании Amazon достигла $1 трлн.

Фото: pressureua