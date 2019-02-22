Каким будет 22 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Гороскоп на сегодня, 22 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.
День подходит для очищения и избавления от всего ненужного, на устранение преград. Начните с банальной уборки в доме.
Если у вас есть дела или отношения, в которых необходимо поставить точку, сегодня подходящее время.
Также можно заняться изучением чего-то нового, особенно связанного с искусством.
Однако не планируйте на сегодня деятельность, от которой вы ожидаете результатов – лучше сконцентрироваться на процессе.
В общении стоит проявить сдержанность, а все вопросы обсуждать спокойно и рационально.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды, стрижка волос.
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