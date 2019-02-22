На выходных Киев ожидает множество интересных мероприятий. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Можно посетить выступление Mari Cheba или концерт группы The Wise Guyz.

Также можно сходить на Национальный отбор на Евровидение и поддержать любимых исполнителей.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

World Rock Hits 80-90

Дом Архитектора

22 февраля, 19.00

Стоимость: 450-850 грн

Купить билеты можно тут

Led Zeppelin, Nirvana, Blur, the Beatles, PInk Floyd, Queen – история рок-музыки насчитывает сотни крупных коллективов, а жанр продолжает пополняться новыми именами.

Рэп – самый популярный жанр музыки на сегодняшний день, но рок будет жить вечно, как великие симфонии Бетховена или Моцарта.

На сцене Дома Архитектора состоится концерт World Rock Hits 80-90, посвященный легендарным хитам, которые знают и любят миллионы людей по всему миру.

Tempesta di Mare

Дом звукозаписи Украинское радио

22 февраля, 19.00

Стоимость: 150-450 грн

Купить билеты можно тут

В 2019 году Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины решил усилить классический репертуар, взял новое сценическое имя для проекта Kyiv State Symphony Orchestra и пригласил на должность главного дирижера опытного маэстро, профессора Луиджи Гаджеро.

На своем первом выступлении в этом году оркестр сыграет известную украинскую симфонию Максима Березовского C-Dur, концерт для фагота Моцарта, итальянскую симфонию Мендельсона и Бурю на море Йозефа Гайдна.

Национальный отбор Евровидения 2019

Дворец Культуры КПИ

23 февраля, 18.00

Стоимость: 390-1390 грн

Купить билеты можно тут

С 14 по 18 мая внимание миллионов телезрителей и музыкальных фанатов по всему миру будет приковано к телеэкранам с трансляцией Евровидения 2019, которое в этом году пройдет в столице Израиля, Тель-Авиве. Но перед этим мы должны определиться с именем артиста, который будет представлять нашу страну на конкурсе.

В этом увлекательном процессе принимают участие лучшие молодые исполнители Украины. 23 февраля в Доме культуры КПИ мы узнаем имена суперфиналистов проекта.

The Wise Guyz

Caribbean Club

24 февраля, 19.00

Стоимость: 150-380 грн

Купить билеты можно тут

The Wise Guyz приглашают отпраздновать вместе 19-летия коллектива в столичном клубе Caribbean Club. Кантри, свинг, рокабилли, рок-н-ролл, танцы, драйв, хорошие люди и веселое настроение – все это будет на вечеринке.

Особыми гостями станут старожилы украинского рок-н-ролла, группа the Boomerangs.

Приятный бонус – презентация и просмотр короткометражного фильма о рок-н-ролльной жизни страны Timeless.

Mari Cheba

Бизнес-центр Каньон

24 февраля, 19.30

Стоимость: 300 грн

Купить билеты можно тут

Ритмы жизни – это сольный полу-акустический концерт трип-хоп проекта Mari Cheba, который музыканты готовили почти полтора года.

Проникновенный вокал, музыка из инструментов ручной работы, элементы индийской и славянской национальной музыки – не зря голос Мари Чеби получил звание лучшего женского вокала по версии Trip Hop Nation.

Ее интересно слушать, музыка пробирает до самых косточек. К тому же, это отличная возможность познакомиться с новым арт-пространством на Подоле.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.