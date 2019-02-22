На индонезийском острове Бачан сфотографировали гигантскую пчелу, которую считали вымершей.

Ученым на индонезийском острове Бачан удалось сфотографировать гигантскую пчелу, которая входит в Красную книгу, сообщает BBC.

Размеры насекомого составляют около 4 см, а размах его крыльев – 6 см. Его мощные челюсти принято сравнивать с челюстями жука-оленя.

Заметили пчелу на том же самом острове, где она была открыта энтомологом Альфредом Уоллесом в 1858 году.

В последний раз нескольких представителей этого вида видели на островах Индонезии в 1981 году.

С того времени популяция вида сократилась настолько сильно, что его считали вымершим.

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К слову, ученые обнаружили в ДНК большой белой акулы мутации, которые должны помочь в борьбе с раком.

Фото: BBC