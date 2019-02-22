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SpaceX отправила в космос израильский лунный зонд

Компания SpaceX запустила израильский лунный зонд Beresheet и индонезийский спутник связи PSN-6.

SpaceX отправила в космос израильский лунный зонд

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 проходил с мыса Канаверал (США).

– Успешное отделение подтверждено. SpaceIL начал двухмесячное путешествие на Луну. Успешный вывод Nusantara Satu на геосинхронную переходную орбиту подтвержден. 70-я миссия SpaceX завершена, – завили в компании.

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К слову, Израиль – четвертая страна в мире, которая высылает экспедицию на Луну. Раньше земной спутник исследовали РФ, США и Китай.

Первая ступень ракеты, которая выполняла роль разгонного блока, совершила мягкую посадку на платформе в Атлантическом океане.

Ранее Факты ICTV писали, что NASA планирует осуществить новый полет людей на Луну до 2028 года.

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