Компания SpaceX запустила израильский лунный зонд Beresheet и индонезийский спутник связи PSN-6.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 проходил с мыса Канаверал (США).

– Успешное отделение подтверждено. SpaceIL начал двухмесячное путешествие на Луну. Успешный вывод Nusantara Satu на геосинхронную переходную орбиту подтвержден. 70-я миссия SpaceX завершена, – завили в компании.

Читайте: Астрономы нашли у Нептуна седьмой месяц

К слову, Израиль – четвертая страна в мире, которая высылает экспедицию на Луну. Раньше земной спутник исследовали РФ, США и Китай.

Первая ступень ракеты, которая выполняла роль разгонного блока, совершила мягкую посадку на платформе в Атлантическом океане.

Also inside Falcon 9’s fairing is SpaceIL’s lunar spacecraft pic.twitter.com/uKk9c4cDnH — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Ранее Факты ICTV писали, что NASA планирует осуществить новый полет людей на Луну до 2028 года.

Фото: SpaceX