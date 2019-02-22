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Творожная запеканка с манкой и изюмом – рецепт

Факты ICTV предлагают простой рецепт как приготовить полезную творожную запеканку с манкой и изюмом.

Творожная запеканка с манкой и изюмом – рецепт

Творог – очень полезный продукт, так как содержит большое количество белков, которые легко усваиваются организмом. Творожная запеканка – это отличный вариант питательного завтрака. Легкая в приготовлении, достаточно бюджетная и всегда вкусная. Поэтому к вашему вниманию рецепт нежной запеканки.

Ингредиенты творожной запеканки:

  • Творог – 500 г; (Жирность определите относительного своего рациона)
  • Яйца – 2 шт;
  • Сметана – 3 ст. л;
  • Сахар – 3 ст. л;
  • Манная крупа – 3 ст. л;
  • Ванильный сахар – 1 пакетик;
  • Изюм – 100 гр;
  • Сливочное масло для смазывания формы.

Как приготовить творожную запеканку

  • Изюм нужно залить кипятком, чтобы он стал нежными и мягкими.
  • Творог лучше брать с высоким процентом жирности, чтобы получить нежную массу. Перетираем его в блендере до однородной консистенции, или же пользуемся мясорубкой либо даже вилкой.
  • Белки отделяем от желтков. Желтки взбиваем с обычным и ванильным сахаром, добавляем творожную массу и манку. Все тщательно перемешать и оставить на 5-10 минут, чтобы манка разбухла.
  • В это время взбиваем белки с солью на высокой скорости, готовые белки добавляем в творожную массу. Всыпаем изюм, которые предварительно надо отжать от лишней влаги.
  • Форму для запеканки следует смазать маслом, а затем присыпать манкой по всему периметру, чтобы при запекании сформировалась приятная корочка.
  • Выливаем готовую массу в форму, смазываем сметаной и запекаем 30 мин в духовке, разогретой до 180°C.

Запеканку можно есть теплой или холодной, от этого она не потеряет своей питательности. На стол подаем со сметаной или джемом.

По желанию можно добавить сок и/или цедру половинки лимона, а вместо изюма использовать орехи, сухофрукты или шоколад.

Приятного аппетита!

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