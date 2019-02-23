Каким будет 23 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Гороскоп на сегодня, 23 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.
В этот день энергии помогут выполнять дела и решать вопросы быстро и легко.
Вернитесь к тому, что давно откладывали. Все получится.
Однако, обратите внимания, что не стоит рисковать с делами, которые требуют долгой концентрации.
Усердие и дисциплина будут вам помогать, но не впадайте в фанатизм.
Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год
Сегодня хорошо заняться творчеством.
Не планируйте шумных вечеринок, но находите время для общения, оно будет легким и приятным.
Проведите день в кругу родных и близких.
Напомним, ранее Факты ICTV также давали гороскоп на 2019 года для всех знаков зодиака.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+