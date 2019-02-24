PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 24 февраля/

Гороскоп на сегодня, 24 февраля

Каким будет 24 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День будет благоприятным, однако может проявляться гипертрофированное чувство справедливости и желание доказать свою точку зрения.

Следите за своим поведением, чтобы никого не обидеть.

Сегодня также хорошо принимать участие в соревнованиях и быстрых делах, которые как раз и требуют отсутствия лишних раздумий и сомнений.

Планируйте больше коротких дел на день. Благоприятна работа по дому, начиная с уборки и заканчивая строительством и декорированием.

Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год

День может быть очень активным, поэтому позаботьтесь о снятии чрезмерного нервного и физического напряжения.

А в конце дня постарайтесь выделить время для спокойной прогулки, медитации и, по возможности, масляного массажа.

Напомним, ранее Факты ICTV также давали гороскоп на 2019 года для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка