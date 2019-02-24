Каким будет 24 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 24 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День будет благоприятным, однако может проявляться гипертрофированное чувство справедливости и желание доказать свою точку зрения.

Следите за своим поведением, чтобы никого не обидеть.

Сегодня также хорошо принимать участие в соревнованиях и быстрых делах, которые как раз и требуют отсутствия лишних раздумий и сомнений.

Планируйте больше коротких дел на день. Благоприятна работа по дому, начиная с уборки и заканчивая строительством и декорированием.

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День может быть очень активным, поэтому позаботьтесь о снятии чрезмерного нервного и физического напряжения.

А в конце дня постарайтесь выделить время для спокойной прогулки, медитации и, по возможности, масляного массажа.

Напомним, ранее Факты ICTV также давали гороскоп на 2019 года для всех знаков зодиака.