Каким будет 25 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 25 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Сегодня стоит быть предельно внимательными и аккуратными во всех сферах, старайтесь перепроверять информацию и быть максимально мягкими в общении, поскольку взаимопонимание может достигаться только в результате длительного обсуждения.

Позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии и по возможности избегайте чрезмерного нервного напряжения.

Кроме того, сегодня может проявляться некоторая жесткость и категоричность в принятии решений и действиях, что весьма благоприятно, если вам нужно сдвинуть с мертвой точки какое-нибудь давнее дело, но желательно, чтобы это стремление не перешло в сферу общения, чтобы не спровоцировать ненужные конфликты.

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Постарайтесь сегодня быть не слишком требовательными к себе и окружающим.

Неблагоприятно: начало путешествий.

Напомним, ранее Факты ICTV также давали гороскоп на 2019 года для всех знаков зодиака.