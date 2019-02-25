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Разгрузочные дни – для чего они и варианты питания

Факты ICTV собрали для вас популярные варианты меню разгрузочного дня.

Разгрузочные дни – для чего они и варианты питания

Разгрузочные дни – простой, быстрый и эффективный способ очистить организм и постепенно избавиться от лишних килограмм.

Для чего это нужно?

Со временем организм привыкает к любому режиму питания, количеству еды и калорий, которые мы тратим в день. Поэтому, даже если вы поддерживаете правильный рацион, то вы все равно будете оставаться на одном уровне и никакие изменения не будут происходить.

А вот такая диета на один день перезагружает организм и помогает ему отдохнуть.

Поэтому, предлагаем вам 10 самых популярных вариантов разгрузочных дней.

  • Кефирный. 1,5 литра кефира – это все, что вы можете выпить за день. Рекомендуется употреблять каждые три часа.
  • Яблочный. Съедайте по триста грамм яблок каждые три часа. Не стоит применять при повышенной кислотности или гастрите.

  • Мясной. Отварите 400 грамм мяса и разделите на четыре приема. Можно есть вместе с простыми овощами и запивать травяным чаем.
  • Огуречный. Разделите полтора килограмма огурцов на пять приемов. Допускается употребление одного вареного яйца.
  • Овсяный. Пять раз в день съедайте по сорок граммов отварной овсяной крупы.
  • Творожный. Вам понадобится 700 грамм низкокалорийного творога, которые следует съесть за шесть приемов.
  • Салатный. Сделайте один большой легкий салат на целый день. Нельзя использовать овощи, содержащие крахмал – картофель, свеклу, отварную морковь.

 

  • Сухофруктовый. Употребляйте размоченные сухофрукты пять раз в течение дня по 100 грамм. Полезен при проблемах с сердцем.
  • Гречневый. Рекомендуется съедать одну чашку запаренной гречки через каждые 2-3 часа.
  • Арбузный. Разделите полтора килограмма арбуза (без кожуры) на 5-6 приемов пищи.

Разгрузочные дни следует устраивать на постоянной основе не более двух раз в неделю. Важно! На следующий день после такой диеты следует быть внимательным с питанием, чтобы резко не перегрузить свой желудок.

Фото: Foodiesfeed

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