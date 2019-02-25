Факты ICTV собрали для вас популярные варианты меню разгрузочного дня.

Разгрузочные дни – простой, быстрый и эффективный способ очистить организм и постепенно избавиться от лишних килограмм.

Для чего это нужно?

Со временем организм привыкает к любому режиму питания, количеству еды и калорий, которые мы тратим в день. Поэтому, даже если вы поддерживаете правильный рацион, то вы все равно будете оставаться на одном уровне и никакие изменения не будут происходить.

А вот такая диета на один день перезагружает организм и помогает ему отдохнуть.

Поэтому, предлагаем вам 10 самых популярных вариантов разгрузочных дней.

Кефирный . 1,5 литра кефира – это все, что вы можете выпить за день. Рекомендуется употреблять каждые три часа.

. 1,5 литра кефира – это все, что вы можете выпить за день. Рекомендуется употреблять каждые три часа. Яблочный. Съедайте по триста грамм яблок каждые три часа. Не стоит применять при повышенной кислотности или гастрите.

Мясной . Отварите 400 грамм мяса и разделите на четыре приема. Можно есть вместе с простыми овощами и запивать травяным чаем.

. Отварите 400 грамм мяса и разделите на четыре приема. Можно есть вместе с простыми овощами и запивать травяным чаем. Огуречный . Разделите полтора килограмма огурцов на пять приемов. Допускается употребление одного вареного яйца.

. Разделите полтора килограмма огурцов на пять приемов. Допускается употребление одного вареного яйца. Овсяный . Пять раз в день съедайте по сорок граммов отварной овсяной крупы.

. Пять раз в день съедайте по сорок граммов отварной овсяной крупы. Творожный . Вам понадобится 700 грамм низкокалорийного творога, которые следует съесть за шесть приемов.

. Вам понадобится 700 грамм низкокалорийного творога, которые следует съесть за шесть приемов. Салатный. Сделайте один большой легкий салат на целый день. Нельзя использовать овощи, содержащие крахмал – картофель, свеклу, отварную морковь.

Сухофруктовый . Употребляйте размоченные сухофрукты пять раз в течение дня по 100 грамм. Полезен при проблемах с сердцем.

. Употребляйте размоченные сухофрукты пять раз в течение дня по 100 грамм. Полезен при проблемах с сердцем. Гречневый . Рекомендуется съедать одну чашку запаренной гречки через каждые 2-3 часа.

. Рекомендуется съедать одну чашку запаренной гречки через каждые 2-3 часа. Арбузный. Разделите полтора килограмма арбуза (без кожуры) на 5-6 приемов пищи.

Разгрузочные дни следует устраивать на постоянной основе не более двух раз в неделю. Важно! На следующий день после такой диеты следует быть внимательным с питанием, чтобы резко не перегрузить свой желудок.

Фото: Foodiesfeed