За первые сутки флагманский смартфон от компании Xiaomi под названием Mi 9 предзаказали более 1 млн человек.

Спустя первые сутки после открытия предзаказов на смартфон Xiaomi Mi 9 его оформили более 1 млн человек, сообщает IXBT.

По словам главы Xiaomi Лей Цзуня, производство новинки началось в январе, благодаря чему компания должна удовлетворить огромный спрос на смартфон.

В розничных магазинах Китая Xiaomi Mi 9 появится 26 февраля. В европейских магазинах появление смартфона ожидается 28 февраля.

В зависимости от версии на 64 или 128 ГБ памяти стоимость новинки составит 449 и 499 евро (около 13,8 тыс. и 15,3 тыс. грн) соответственно.

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К слову, на конференции MWC 2019 представили гибкий смартфон китайской компании Huawei Mate X.

Фото: IXBT