Каким будет 26 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 26 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В этот день может проявляться повышенная чувствительность, и если вы направите ее в правильное русло, это может помочь вам установить более душевный и близкий контакт с окружающими, однако это потребует от вас большей бережности, терпения и понимания в общении.

Тем не менее, очень высок риск слишком бурных и резких реакций, поэтому постарайтесь сегодня не планировать мероприятий, связанных с доказательством своей точки зрения и спорами.

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Уравновесить эмоциональное состояние помогут умеренные физические нагрузки и духовные практики – желательно запланировать их заранее в течение дня, чтобы они носили “профилактический” характер.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2019 года.