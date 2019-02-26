Недавно официально представили бюджетный Samsung Galaxy M20. Когда он появится в Украине, сколько будет стоит и какие гаджеты еще можно купить за эти деньги – читайте в материале Фактов ICTV.

Samsung Galaxy M20 поступит в продажу в марте 2019 года и сначала будет доступен в Украине только на Rozetka.

Рекомендованная стоимость гаджета – 6199 грн, а в начале продаж планируют дать специальную акционную стоимость – 5555 грн.

К слову, у смартфона экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей.

8-ядерный процессор, 3 или 4 Гб встроенная память и 32 или 64 оперативной.

Мощный аккумулятор на 5000 мАч.

Основная камера сдвоенная— 13 Мп и 5 ​​Мп, а фронталка – 5 Мп.

















Samsung Galaxy M20: цена в Украине и еще 3 смартфона за те же деньги / 4 фотографии

Фото: IXBT

Что еще можно купить за эти деньги

Взяли 3 варианта из разных компаний вам для сравнения.

iPhone 5s на 16 Гб

5 631 грн.

Диагональ – 4 дюйма, 1136х640.

Память — 1 Гб оперативной и 16 Гб встроенной.

Фронталка – 1,2 Мп, а основная — 8 Мп.

Huawei P Smart

Цена – 6499 грн.

Экран — 6.21 дюйма, 2340×1080.

Две основные камеры: 13 Мп + 2 Мп, фронтальная камера: 8 Мп.



Память — 3 ГБ/ 64 ГБ встроенной памяти + microSD (до 512 ГБ).



Поддержка 2-х SIM-карт.

Nokia 6.1 Dual Sim

Сейчас на него сделали акцию – 5999 грн.

Экран 1920×1080. 4 ГБ/ 64 ГБ встроенной памяти + microSD/SDHC (до 128 ГБ)/ 3G/ LTE/ GPS/ A-GPS/ ГЛОНАСС/ Beidou/ поддержка 2х SIM-карт



Основная камера – 16 Мп, фронталка — 8 Мп.

Напомним, представлены также Samsung Galaxy S10 и S10+.