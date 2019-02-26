Недавно официально представили бюджетный Samsung Galaxy M20. Когда он появится в Украине, сколько будет стоит и какие гаджеты еще можно купить за эти деньги – читайте в материале Фактов ICTV.
Samsung Galaxy M20 поступит в продажу в марте 2019 года и сначала будет доступен в Украине только на Rozetka.
Рекомендованная стоимость гаджета – 6199 грн, а в начале продаж планируют дать специальную акционную стоимость – 5555 грн.
К слову, у смартфона экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей.
8-ядерный процессор, 3 или 4 Гб встроенная память и 32 или 64 оперативной.
Мощный аккумулятор на 5000 мАч.
Основная камера сдвоенная— 13 Мп и 5 Мп, а фронталка – 5 Мп.
Фото: IXBT
Что еще можно купить за эти деньги
Взяли 3 варианта из разных компаний вам для сравнения.
iPhone 5s на 16 Гб
5 631 грн.
Диагональ – 4 дюйма, 1136х640.
Память — 1 Гб оперативной и 16 Гб встроенной.
Фронталка – 1,2 Мп, а основная — 8 Мп.
Huawei P Smart
Цена – 6499 грн.
Экран — 6.21 дюйма, 2340×1080.
Две основные камеры: 13 Мп + 2 Мп, фронтальная камера: 8 Мп.
Память — 3 ГБ/ 64 ГБ встроенной памяти + microSD (до 512 ГБ).
Поддержка 2-х SIM-карт.
Nokia 6.1 Dual Sim
Сейчас на него сделали акцию – 5999 грн.
Экран 1920×1080. 4 ГБ/ 64 ГБ встроенной памяти + microSD/SDHC (до 128 ГБ)/ 3G/ LTE/ GPS/ A-GPS/ ГЛОНАСС/ Beidou/ поддержка 2х SIM-карт
Основная камера – 16 Мп, фронталка — 8 Мп.
Напомним, представлены также Samsung Galaxy S10 и S10+.