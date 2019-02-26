26 февраля отмечают День ангела Светланы. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для друзей и родственников.

Славянское имя Светлана означает светлая или наполненная светом.

По старому церковному календарю именины Светлан отмечали 13 февраля.

Также это день памяти Светланы Палестинской, которая жила в V веке. Она хотела посвятить себя Богу и ушла от людей на шесть лет. В этот период она соблюдала строгий пост, молилась и смогла достичь величайшего духовного уровня.

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В православном календаре пишут имя Фотиния. Раньше девушек называли именно так.

Открытки и поздравления с Днем Светланы





















С Днем Светланы: поздравления и открытки / 5 фотографий

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год.

***

С днем ангела, милая Света

и пусть в твоей жизни всегда

за ночью приходят рассветы

и будет хорошей судьба.

***

Светлана, твое имя светлое, как ты.

Пусть исполняются надежды и мечты,

Не покидает пусть здоровье никогда,

Будут успешными недели и года.

Чудесных дней, мгновений тебе ясных,

И настроения каждый день прекрасного,

Чтобы невзгоды, горести, печали

Тебе ни разу в жизни не встречались!

***

Света, Светочка, Светлана,

Самый светлый человек,

Будь счастливой постоянно,

Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных

Будет радость и покой,

И удача бесконечно

Ходит следом за тобой!

***

От всей души желаю, Света,

Чтоб жизнь твоя всегда была

Медовой, сладкой, как конфета,

Чтоб ты от радости цвела!

Пусть солнце, Светочка, сияет

Лишь для тебя и дарит свет!

Пусть будет все, чего желает

Твое сердечко много лет!

Ранее Факты ICTV писали, какие будут церковные праздники в 2019 году.

Фото: dreamstime