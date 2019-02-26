26 февраля отмечают День ангела Светланы. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для друзей и родственников.
Славянское имя Светлана означает светлая или наполненная светом.
По старому церковному календарю именины Светлан отмечали 13 февраля.
Также это день памяти Светланы Палестинской, которая жила в V веке. Она хотела посвятить себя Богу и ушла от людей на шесть лет. В этот период она соблюдала строгий пост, молилась и смогла достичь величайшего духовного уровня.
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В православном календаре пишут имя Фотиния. Раньше девушек называли именно так.
Открытки и поздравления с Днем Светланы
Светлана, ты неотразима.
Умна, красива, позитивна.
Пусть ангел светлый принесет
тебе счастливый, добрый год.
***
С днем ангела, милая Света
и пусть в твоей жизни всегда
за ночью приходят рассветы
и будет хорошей судьба.
***
Светлана, твое имя светлое, как ты.
Пусть исполняются надежды и мечты,
Не покидает пусть здоровье никогда,
Будут успешными недели и года.
Чудесных дней, мгновений тебе ясных,
И настроения каждый день прекрасного,
Чтобы невзгоды, горести, печали
Тебе ни разу в жизни не встречались!
***
Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век.
Пусть во всех делах сердечных
Будет радость и покой,
И удача бесконечно
Ходит следом за тобой!
***
От всей души желаю, Света,
Чтоб жизнь твоя всегда была
Медовой, сладкой, как конфета,
Чтоб ты от радости цвела!
Пусть солнце, Светочка, сияет
Лишь для тебя и дарит свет!
Пусть будет все, чего желает
Твое сердечко много лет!
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