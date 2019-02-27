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Гороскоп на сегодня, 27 февраля

Каким будет 27 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День подходит для активных действий, соревнований и физических нагрузок.

В тоже время рекомендуется снизить активность в общении, поскольку есть риск чрезмерного давления на окружающих.

Сегодня не стоит начинать важные дела – результаты не будут соответствовать вашим ожиданиям.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды, начало путешествий.

Читайте: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2019 года.

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