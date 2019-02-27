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Nintendo анонсировала Pokemon Sword и Pokemon Shield

Компания Nintendo анонсировала новые видеоигры во вселенной Покемон – Pokemon Sword и Pokemon Shield.

Pokemon Sword Pokemon Shield

Сегодня компания Nintendo провела стрим, во время которого были анонсированы видеоигры Pokemon Sword и Pokemon Shield.

Местом действия новинок станет регион Галар, в котором игроки встретят как новых персонажей, так уже и таких полюбившихся фанатам покемонов как Пикачу.

Также были представлены и новые стартовые покемоны – Груки, Скорбани и Соббл.

Судя по первому трейлеру можно сказать, что в Pokemon Sword и Pokemon Shield вернутся все старые механики “охоты” на покемонов, которые изменили в серии Let’s Go.

Выход новых видеоигр намечен на конец 2019 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

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К слову, компания NetherRealm Studios рассказала подробности о Mortal Kombat 11.

Фото: Nintendo

Видео: The Official Pokémon YouTube channel

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