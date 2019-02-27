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Что делать, если на вас напала собака

В Украине участились страшные случаи нападения собак на людей. Они заканчиваются увечьем и даже смертью. В чем причина собачьей агрессии, кто занимается этой проблемой и как защититься, если на вас напала собака – далее в материале.

Что делать, если на вас напала собака

В столичном сквере Дашу атаковали семь собак. Все они были домашние и без поводка.

– У меня отняло дар речи, я очень сильно испугалась, и не понимала что делать дальше. Обороняться бесполезно, они прыгали на очень высоко, где-то по пояс мне, доставали до моих рук. Отходить назад было бесполезно, потому что они просто бежали за мной, – говорит пострадавшая.

Девушка медик, и уверяет, от многочисленных рваных ран ее спасло теплое пальто. Хозяйка же своих собак никак остановить не могла. Что делать в таких ситуациях и существует ли закон, карающий владельцев собак за халатность?

– К сожалению, должен сказать, что в нашем законодательстве даже не предусмотрены такие понятия, как агрессивные, или бойцовские породы собак. Поэтому и защита у нас, на данный момент, ограничена, – рассказывает юрист Ярослава Борка.

Владельцу собаки, который выгуливает животное без намордника и поводка, в случае нападения на окружающих, грозит предупреждение или штраф от 17 до 51 гривны. То есть, за причиненные кому-то увечья, владелец собаки только откажет себе в возможности выпить одну или две чашки кофе. Действительно эффективное наказание для настоящего собачника предусмотрено только в случае повторного проявления агрессии. Здесь или штраф от 51 до 85 гривен, или конфискация животного.

И здесь возникает другой вопрос: как доказать, что собака на вас действительно напала неожиданно, а не вы сами ее провоцировали.

– Необходимо обратиться в органы национальной полиции, чтобы факт нападения зафиксировали. Если был причинен физический или моральный ущерб, обратиться с иском в суд, к хозяину животного, – говорит юрист.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

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К слову, в селе Никольском Херсонской области бродячая собака напала на 9-летнюю девочку и разорвала ей лицо.

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