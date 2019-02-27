В провинции Гуйчжоу (Китай) обнаженного женатого мужчину и его любовницу привязали к дереву на глазах толпы.

В провинции Гуйчжоу (Китай) обнаженного женатого мужчину и его любовницу привязали к дереву на глазах толпы, пишет Daily Mail со ссылкой на китайское издание btime.com.

По данным СМИ, пару публично опозорили после того, как жена мужчины поймала их во время измены.

Полиция заявила, что инцидент был вызван эмоциональными спорами, и начала расследование.

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Привязанную женщину освободили и накрыли одеждой.

Всех фигурантов доставили в полицейский участок.

Напомним, в Китае пьяный мужчина три часа ходил по высоковольтным проводам.

Фото: dreamstime