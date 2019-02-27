В этом месяце игроки увидят новые части популярных серий видеоигр и новые проекты известных разработчиков. Факты ICTV собрали самые ожидаемые видеоигры марта 2019 года.

Tropico 6

Любители экономических стратегий в этом месяце могут построить свою “банановую империю” в Tropico 6. Как и в предыдущих частях серии, игроки возьмут на себя роль Эль Президенте – лидера вымышленной нации Тропико, которому предстоит построить свой город на островах Карибского моря.

Изначально проект должен был выйти в январе, но разработчики решили взять еще несколько месяцев, чтобы “отполировать” игру.

Так же, как и в Tropico 5, события будут протекать в четырех эрах: начиная от колониальной и заканчивая современной. Как и ранее игрокам будет доступно множество режимов, среди которых кампания, в которой предстоит развивать свою империю, параллельно выполняя задания союзников и советников.

Интерес серии Tropico, по сравнению с другими экономическими стратегиями, в том, что мнение жителей очень сильно влияет на легитимность Ель Президенте. А в новой части разработчики решили поднять эту составляющую до нового уровня и обещают, что решения игрока будут влиять и на производительность жителей острова, что может привести к массовым бунтам.

Большим нововведением в Tropico 6 станет и то, что у игроков появится возможность соединять главный город с другими островами с помощью мостов и таким образом расширять свою империю.

Релиз для консолей должен также состояться в этом году, однако произойдет это уже ближе к лету.

Дата выхода: 29 марта

Платформы: ПК

Dead or Alive 6

Новая часть популярной серии в жанре Fighting Dead or Alive уже очень скоро заглянет на игровые платформы, принеся с собой множество изменений и нововведений.

В этот раз список бойцов пополнится всего двумя персонажами: мексиканским бойцом Диего, который готов использовать любой грязный трюк для победы, и НиКО – девушкой ученым, которая не только умело использует боевой стиль силат, но и не прочь раз-другой познакомить соперников с разрядами молнии.

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Сюжет не предрекает ничего необычного и продолжится после событий предыдущей части начиная с того, как одна из главных персонажей видеоигры Касуми решает покинуть свой клан.

Dead or Alive 6 старались сделать максимально приятным для новичков серии, добавив возможность совершать базовые комбо нажатием одной кнопки, а также введя шкалу, которую можно использовать для выполнения спецприема и уклонения от атак соперника благодаря нажатию легкой комбинации кнопок.

Во время знакомства бета версией, казалось, что видеоигра очень сильно заточена под новичков, и что матчи на высоком уровне не будут столь интересными. Однако спустя пару часов, когда мой ранг поднялся выше среднестатистических игроков, мне начали попадаться действительно интересные соперники.

Dead or Alive 6 должен стать приятным сюрпризом для всех фанатов жанра, а также тех, кто любит провести время, сражаться с друзьями, но не особо углубляясь в более сложные механики видеоигры.

Дата выхода: 1 марта

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Devil May Cry 5

Выстрел-выстрел, активируйте Devil Trigger, ведь популярная серия Devil May Cry возвращается и в этот раз не в виде перезапуска, а полноценной пятой частью, которая продолжит историю охотника на демонов по имени Данте.

Видеоигра перетерпела множество изменений и первое, что бросается в глаза – это ее стиль. В отличии от предыдущих частей, визуально она больше напоминает перезапуск DmC, но при этом остается в той же вселенной, в которой происходили события предыдущих частей.

Интересной особенностью является то, что в качестве движка для Devil May Cry 5 выбрали RE Engine, который впервые использовали в Resident Evil 7. Благодаря этому новое противостоянии агентства Devil May Cry демонам выглядит весьма и весьма жутко.

История начнется спустя несколько лет после событий Devil May Cry 4. Странный мужчина по имени Ви находит Данте и просит его расследовать нападения демонов, которые начали происходить по всему миру.

Кроме Данте, под контролем игроков окажутся Неро и новичок серии Ви, причем от каждого из них стоит ожидать уникального геймплея. Данте, как и раньше, будет вооружен своим огромным мечем и пистолетами Ebony и Ivory. При этом в его арсенал добавится и новое оружие, среди которого полноценный мотоцикл.

Неро же не изменяет своему мечу Красна Королева, но вот на смену демонической руке придут механические протезы, которые сделаны специально для того, чтобы надавать демонам по мягкому месту. У каждого из них будет свой список приемов, что позволить подбирать их под необходимую ситуацию.

Новичок Ви не очень-то сильный боец и в сражении полагается на собственных демонических существ, которые похожи на птицу и пантеру. Кроме того, в его арсенале есть и некая магия и огромный голем. Это позволяет расправляться с демонами не только эффективно, но и со стилем, как это принято в Devil May Cry.

Сыграв в демо-версию можно с уверенностью сказать, что фанаты, спустя 11 лет, получат действительно достойное продолжение серии.

Дата выхода: 8 марта

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Tom Clancy’s The Division 2

Разработчики из Massive Entertainment решили, что ошибки Tom Clancy’s The Division не должны их останавливать в том, чтобы создать действительно хорошую игру и учли пожелание игроков, работая над второй частью.

В этот раз местом действия локализированного постапокалипсиса станет Вашингтон, в котором выжившим после эпидемии приходится сражаться с местными бандами и мародерами.

Tom Clancy’s The Division 2 продолжит традиции предшественника по смешению жанров Third Person Shooter и RPG, чем напоминает известную серию Borderlands.

Хотя видеоигра и выглядит очень реалистично, многие боятся, что она повторит ошибки предыдущей части, в которой на одного врага иногда уходила более чем одна обойма, хотя из защиты у него были куртка и шапка.

Визуально Tom Clancy’s The Division 2 существенно отличается от своего предшественника. Это обусловлено не только новым местом действием, но и тем, что события происходят летом, а не зимой. Даже при даунгрейде графики первая часть выглядела достаточно хорошо, потому можно надеяться, что визуальная составляющая в этот раз не разочарует.

В новинке, кроме совместных операций, игроков ожидает и появление рейдов, в которых могут принимать участие до восьми человек. Кроме того, разработчики пообещали, что после выхода видеоигры ее ждет несколько бесплатных обновлений, которыми введут новые режимы и сюжетные задания.

Дата выхода: 15 марта

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Sekiro: Shadows Die Twice

Компания From Software, известная своими тяжелыми играми из серии Souls преподнесла сюрприз в виде анонса Sekiro: Shadows Die Twice, который многим отличается от последних проектов разработчиков.

Однако стоит ожидать, что новинка будет не менее сложной, чем предыдущие видеоигры From Software, поскольку компания строит видеоигры таким образом, чтобы игрок мог пройти их, если готов учиться тем механикам и нюансам, которые в них существуют.

В этот раз под контроль игроков попадет ниндзя по имени Секиро, которому предстоит спасти своего лорда, которого похитил неизвестный самурай.

Разработчики обещают, что это будет их самая динамичная видеоигра, которая может претендовать на то, чтобы быть представителем жанра Hack and Slash. Хотя она многим похожа на серию Souls, геймплей перетерпел немало изменений. Одно из них – возможность наносить урон не напрямую, а попытаться “расшатать” стойку соперника и разделаться с ним одним ударом.

Кроме того, исследовать локации можно будет с помощью специального крюка, который даст возможность забраться туда, куда в предыдущих проектах From Software забраться было бы просто невозможно.

Прямое столкновение с врагами теперь также не обязательно благодаря новой стелс-системе, которая позволяет утонченно, и главное тихо, убрать противника. Но стоит помнить, что любовь разработчиков к боссам меньше не стала, а застать врасплох их в Sekiro: Shadows Die Twice не получится, потому навыки владения мечем отточить все же придется.

Эта видеоигра прекрасно подойдет тем кто ищет не только увлекательный геймплей, но и возможность испытать свои навыки.

Дата выхода: 22 марта

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

К слову, компания Nintendo анонсировала новые видеоигры Pokemon Sword и Pokemon Shield.

Фото: Kalypsomedia, Teamninja Studio, IGN, Sekirothegame, Devil May Cry

Видео: GameSpot Trailers, PlayStation, Devil May Cry