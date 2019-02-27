Сегодня, в век социальных сетей, научиться делать красивые снимки для многих очень актуально. Факты ICTV собрали лучшие советы, как правильно фотографироваться.

В современном мире умение фотографировать и фотографироваться уже начинает определять человека.

Во время поиска работы работодатель помимо резюме просит прислать ссылки на соцсети. Там обычно есть множество фотографий, которые могут рассказать о жизни человека.

Читайте: Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии с глубоким декольте

Часто на фото можно встретить напряженные лица или испуганный взгляд.

Факты ICTV собрали шесть советов, как правильно фотографироваться и выглядеть красиво на любом снимке.

Уверенность

Самый важный совет. Во время подготовки к съемке, проанализируйте фото, которые у вас уже есть. Решите, в каких позах вы получаетесь лучше всего. Это должно помочь вам расслабиться.

Одежда

Влияние одежды на человека и его окружение остается неизменно важным. Она может скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства.

Многие фотографы придерживаются мнения, что одежда даже для фото должна быть удобной.

Если же одежда будет не по размеру или неудобной, то человек не сможет расслабиться.

Главная задача одежды – помочь чувствовать себя красивой, что добавит уверенности.

Прическа

Стилист может помочь достичь уверенности с помощью прически. Именно волосы подчеркивают красоту лица и скрывают недостатки внешности.

Если же нет денег и времени на стилиста, тогда можно воспользоваться парой советов.

– Намочите волнистые волосы и дайте им высохнуть. Иногда встряхивайте мокрые пряди, чтобы не слиплись.

– Если у вас длинные волосы, то для фото лучше распустите.

– Не приглаживайте сильно волосы. На фото может показаться, что у вас лысая голова.

– Не делайте начесов для съемки крупным планом, так как это может визуально увеличить общий размер головы.

Макияж

Макияж является важнейшим элементом для съемки крупным планом. Современные камеры видят малейшие изъяны в макияже, поэтому лучше воспользоваться услугами профессионального визажиста.

Но если нет времени, тогда

– Используйте тональные основы с матирующим эффектом, чтобы избежать жирного блеска.

– Выбирайте теплые и натуральные цвета, чтобы выглядеть более естественно.

– Используйте светлую губную помаду, чтобы зрительно сделать губы больше.

– Недостатки лица можно скрыть, если выступающие части покрыть тоном темнее, а остальную часть – светлее. Также полное лицо можно удлинить, если по бокам нанести тон более темного оттенка.

Поза и ракурс

Если вы стоите прямо, расположив плечи и бедра параллельно камере, то вы будете выглядеть больше, чем на самом деле.

Если вы развернете плечи под углом к камере, а лицо повернете к ней, тогда вы будете выглядеть стройнее.

Не рекомендуется стоять с прямыми руками и ногами – это выглядит неестественно. Красиво смотрится плавный изгиб руки или немного свободного пространства между руками и телом.

Обычно фотограф может подсказать удачную позу.

Освещение

Света должно быть много. Если плохая погода, тогда добавьте искусственных источников освещения.

Из-за недостатка света на лице могут получиться пугающие тени.

Если фотографируетесь в солнечную погоду под листвой, тогда на лице могут получиться теневые пятна. Это тоже нужно учесть.

Ранее Факты ICTV публиковали самые популярные студийные фотосессии в Украине.

Фото: dreamstime