Пользователи сети оставляют фото, видео и персональные данные на своих страницах в интернете, которые могут без ведома использовать другие ресурсы. Факты ICTV рассказывают, как удалить личные данные из сети.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Достаточно распространенным стало то, что пользователи могут увидеть свое фото из соцсети на информационном сайте, которое опубликовали без его разрешения.

Обращение к администрации сайта

Удалить контент можно, если его размещение нарушает международные нормы. Google реагирует на сообщение рамках закона США Об авторском праве в цифровую эпоху, который называется DMCA.

Эксперты советуют сначала обратиться к владельцу сайта, регистратора доменного имени или хостинг-провайдера с просьбой удалили контент.

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Эксперт по информационной безопасности Никита Кныш отмечает, что обычно большие и влиятельные сайты сразу реагируют на жалобы, потому что волнуются за свою репутацию.

Сайты могут исключить из поисковой выдачи, а это приведет к потере посетителей и финансовым затратам.

Убрать сайт из поисковой выдачи

Если ваша личная информация появилась на досках объявлений или на сайтах, не имеющих форму обратной связи, то надо убрать этот сайт по ключевому запросу из поисковиков.

– Вы должны быть владельцем этого контента, владельцем авторского права на этот контент или иметь документы, подтверждающие личность. Если, например, опубликовано техпаспорт на машину с вашим именем, это является основанием для удаления этих данных по результатам поисковой выдачи, – объясняет Никита Кныш.

Обращение в суд

Если не удалось удалить информацию через формы жалоб, нужно обращаться в суд. Если судья обязал удалить какой-то контент, провайдер обязательно это выполнит.

Ранее Факты ICTV писали, что Google Play обнаружил вредоносные программы для Android, которые срабатывают при движении смартфона.

Фото: Dreamstime.com