В 2019 году католики будут праздновать Пасху 21 апреля.
Католическая пасха в 2019 году приходится на 21 апреля, что на неделю раньше, чем у православных христиан.
Разные даты объясняются отличиями между юлианским и грегорианским календарями.
Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год
От Воскресения Христова формируется весь церковный календарь.
Пасха – это христианский церковный праздник, который посвящен воскресению Иисуса Христа.
Ранее Факты ICTV писали, что в 2019 году православные христиане будут праздновать Пасх у 28 апреля.
Фото: Dreamstime.com
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