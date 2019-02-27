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Какого числа католическая Пасха в 2019 году

В 2019 году католики будут праздновать Пасху 21 апреля.

Какого числа католическая Пасха в 2019 году

Католическая пасха в 2019 году приходится на 21 апреля, что на неделю раньше, чем у православных христиан.

Разные даты объясняются отличиями между юлианским и грегорианским календарями.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

От Воскресения Христова формируется весь церковный календарь.

Пасха – это христианский церковный праздник, который посвящен воскресению Иисуса Христа.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2019 году православные христиане будут праздновать Пасх у 28 апреля.

Фото: Dreamstime.com

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