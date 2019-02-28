В NASA заявили, что хотят привлечь предприятия Украины к проектам по исследованию Луны.

Руководитель NASA Джим Бриденштайн во время встречи с послом Украины в США Валерием Чалым заявил, что хотел бы привлечь украинские предприятия к проектам в сфере исследования Луны, передает посольство Украины в США в Facebook.

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере исследования космоса в мирных целях.

Была достигнута договоренность касательно подготовки к подписанию Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.

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Участники встречи акцентировали внимание на проекте Антарес, как хорошем примере украинско-американской работы в космической сфере и обсудили расширение сотрудничества.

К слову, в Херсонской области собираются создать плавучую платформу для запуска ракет.