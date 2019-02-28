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Гороскоп на сегодня, 28 февраля

Каким будет 28 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 28 февраля

Гороскоп на сегодня, 28 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Сегодня может возникнуть желание докопаться до истины, и с одной стороны, это позволит более глубоко изучить интересующие вас вопросы, добавит новых осознаний и даст очень глубокое понимание. Но с другой стороны, это желание может принести неприятности, если вы перенесете его реализацию в сферу отношений – есть вероятность проявления излишней дотошности и требовательности по отношению к окружающим, что может вызвать взаимные обвинения и конфликты.

Читайте: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

День не подходит для важных дел и начинаний. Сегодня лучше заняться работой по дому и выполнением простых повседневных обязанностей.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019 года.

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