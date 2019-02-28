В 2019 году Масленица отмечается с 4 по 10 марта.

Масленица в 2019 году начнется 4 марта и продлится неделю, до 10 марта.

Масленица – это древний славянский праздник посвященный концу зимы и весеннему пробуждению природы. Праздник прижился и у православных украинцев.

Пасху в 2019 году будут праздновать 28 апреля, а значит Великий пост начнется 11 марта (за 7 недель до Пасхи. – Ред.). Соответственно Масленица начинается за неделю до поста – с 4 по 10 марта.

Читайте: Поздравления с Масленицей 2018 в прозе

Главной традицией на Масленицу, которую активно придерживаются современные украинцы, является выпечка блинов. Они символизируют солнце.

Кроме того, выпекают оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки и булочки. В последний день масленицы на столе должна быть яичница.

Кстати, мы уже писали о том, как пережить Масленицу без последствий для фигуры.

Фото: Pixabay