С каждым теплым месяцем количество концертов, выступлений и фестивалей увеличивается с геометрической прогрессией. Факты ICTV расскажут, куда пойти в первом месяце весны.

Киевляне в марте смогут сходить на концерт Томми Кэша или Стивена Уилсона или оторваться на вечеринке вместе с Tiesto.

Также можно посетить выступление балета Сухишвили.

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Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий марта.

Стивен Уилсон

Октябрьский дворец

2 марта, 19.00

Стоимость: 680-2990 грн

Купить билеты можно тут

Стивен Уилсон – главный популяризатор жанра прогрессив-рок, лидер культового проекта Porcupine Tree. В 2013 году он устал тянуть группу на своих плечах, поэтому музыканты разбежались, а Стивен посвятил себя сольной творчества.

Учитывая, что именно Уилсон был центральной фигурой коллектива, вечным вдохновителем и музыкальным гением, в его сольных альбомах сконцентрирована вся мощь прогрессив-рока – одного из наиболее сложных и непредсказуемых жанров.

В Киев британский музыкант приедет с презентацией альбома To The Bone, который вышел в 2017 году.

Tiesto

Stereo Plaza

3 марта, 21.00

Стоимость: 1349-5499 грн

Купить билеты можно тут

Бог танцевальной электроники, гордость Нидерландов, музыкант, продюсер, филантроп и один из лучших диджеев современности (а по версии некоторых изданий вообще лучший электронный музыкант в мире) Тиесто возвращается с выступлением в Киев.

Если вы были на прошлом концерте или видели записи его сетов на фестивале Tomorrowland, то сомнений оставаться не должно – выступление нельзя пропускать.

Вполне возможно, что это будет лучшая вечеринка в жизни: невероятное световое шоу, эпичная и качественная электронная музыка.

Наталья Могилевская

Дворец Украина

5 марта, 19.00

Стоимость: 290-1490 грн

Купить билеты можно тут

Отечественные эстрадные исполнители наперегонки ставят рекорды по количеству украинских городов в гастрольном туре. Ставка Натальи Могилевской – 60 населенных пунктов Украины.

Ее последний хит Я завелась тоже не отстает и показывает отличные рейтинги в эфирах популярных радиостанций.

Народная артистка обещает горячую смесь танцев и музыки, так что ждем новых песен и готовимся получать заряд хорошего настроения.

Кстати, Могилевская поддержала исполнительницу MARUV и пригласила на свой концерт в качестве почетного гостя. Возможно во Дворце Украина можно будет услышать дуэт или просто песню победительницы нацотбора Евровидения.

Алессандро Сафина

Дворец Украина

6 марта, 19.00

Стоимость: 699-2299 грн

Купить билеты можно тут

Обаяние, харизма, талант. Алессандро Сафина – это Артист с большой буквы. Его выступление в Киеве приурочено к Международному женскому дню, поэтому билет на концерт оперной суперзвезды может стать отличным подарком для вашего любимого человека.

Выступать итальянский тенор будет в компании симфонического оркестра, поэтому любимые песни Сафина прозвучат как положено – с феерическим шоу и эпическим размахом.

Балет Сухишвили

Дворец Украина

7-10 марта, 19.00

Стоимость: 700-1950 грн

Купить билеты можно тут

Какими только громкими титулами не награждали балет Сухишвили. Восьмое чудо света, шторм на сцене, танцоры, которые бросают вызов гравитации, но факт остается фактом: Национальный балет Грузии – это уникальный танцевальный коллектив с многолетней историей.

О них снимали документальные фильмы, лучшие мировые дизайнеры посвящали им коллекции одежды, им аплодировала сама королева Великобритании!

Киеву повезло, что балет Сухишвили выступит не один раз, а даст несколько концертов подряд с 7 по 10 марта, чтобы все желающие попали на их выступление.

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

21-24 марта, 13.00

Стоимость: 300-600 грн

Купить билеты можно тут

Кто сказал, что Париж – столица моды? Киев тоже претендует на это звание – и не без причины. В конце марта в столице пройдет Junior Fashion Week, посвященный детской моде и всему, что с ней связано.

В течение четырех дней в КВЦ Парковый можно будет приобрести новые коллекции лучших отечественных и зарубежных брендов, узнать, что будет стильным в следующем сезоне, подобрать симпатичные аксессуары для маленьких модников.

Кроме того, покупая билет вы получаете возможность посетить презентацию новой коллекции одежды не только украинских дизайнеров, но и например знаменитого французского бренда Petit Bateau.

Томми Кэш

Atlas

23 марта, 19.00

Стоимость: 701 – 1500 грн

Купить билеты можно тут

Томми Кэша называют самым популярным рэпером Балтии и обожают в Украине. Однажды он уже был у нас – на фестивале ZaxidFest, но столицу посетит впервые.

Уникальный стиль является главной фишкой Томми Кэша. Спортивные костюмы, ковры на стене – все эти образы знакомы жителям СНГ и они присутствуют в его необычных клипах.

Песни Кэша написаны на английском и исполняются с жутким акцентом, что является особенностью рэпера.

Томми Кэш представит украинским поклонникам новый альбом YES, который вышел 30 ноября.

Вера Полозкова

Октябрьский дворец

24 марта, 20.00

Стоимость: 280-1850 грн

Купить билеты можно тут

Вы сомневаетесь, что современная поэзия существует и становится массово популярной среди украинцев? Поверьте, поэты прекрасно себя чувствуют, а их творчество становится популярной с невероятной скоростью.

Теперь каждый человек имеет возможность поделиться своим творчеством в интернете – когда-то именно так начинала одна из самых известных поэтесс СНГ Вера Полозкова.

Между блогом в ЖЖ и выступлением на большой сцене Октябрьского дворца прошло много лет, но очаровательная любовная лирика талантливой женщины нашла своего читателя. И поклонников ее творчества так много, что билеты лучше брать заранее.

Анатолий Кочерга – Симфония Романса

Октябрьский дворец

26 марта, 19.00

Стоимость: 100-500 грн

Купить билеты можно тут

26 марта в Киеве выступит оперный певец мирового уровня, обладатель двух американских премий Grammy, народный артист Украины – Анатолий Кочерга.

Кочерга работал в итальянском театре Ла Скала, лондонском Ковент-Гарден и в американской Метрополитен-опера.

В The New York Times нарекли пение Кочерги “эффектом взрыва бомбы”.

На киевском концерте прозвучат романсы и песни как украинских, так и зарубежных композиторов.

Выступление пройдет в сопровождении Народного оркестра народных инструментов.

Скрябин

Caribbean Club

30 марта, 19.00

Стоимость: 300-1500 грн

Купить билеты можно тут

Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, изменил восприятие украинской музыки массовым слушателем. Он стал примером смелого человека, не стеснялся говорить то, что считал правильным и не боялся экспериментировать.

Для многих Кузьма стал кем-то большим, чем народным артистом – моральным авторитетом и поддержкой в трудную минуту.

Его смерть стала национальной трагедией. Но музыканты группы Скрябин продолжают дело своего лидера и приглашают на концерт, в рамках которого любимые песни исполнят певец Юркеш и вокальный ансамбль ВСУ.

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