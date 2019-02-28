Масленица – это один из самых древних праздников, корни котрого тянуться еще со времен языческой Руси. Факты ICTV рассказывают об истории и традициях праздника.

Масленица в 2019 году будет проходить с 4 марта по 10 марта.

Празднования Масленицы начинается за неделю до Великого поста, который в свою очередь, стартует за 7 недель до Пасхи.

История Масленицы

Масленица изначально была языческим праздником, который переформатировался на православный манер.

В дохристианские времена праздник называли Проводы зимы.

Славяне почитали Солнце, как бога. К слову, символ Масленицы – блин – это отсылка к небесному светилу. Изначально это были лепешки. Считалось, что съев их, человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами.

Традиции на Масленицу

Начиналось все в воскресенье перед масленной неделей. В этот день принято приглашать гостей, проведывать родственников и друзей. Именно в воскресенье последний день, когда можно употреблять в пищу мясо перед Великим постом.

Далее следует масленая неделя, которая делится на два периода: Узкая Масленица (понедельник, вторник и среда. – Ред.) и Широкая Масленица (четверг, пятница, суббота и воскресенье. – Ред.). Разница в том, что во время Узкой Масленицы можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга нельзя.

Понедельник – Встреча Масленицы

В этот день начинают печь блин. Первый блин принято отдавать нищим или оставлять на подоконнике. Также строят ледяные горки. Примета гласит, чем дальше едят сани с горки, тем лучше будет урожай. Наши предки делали чучело, одевали его лохмотья и выставляли на главной площади.

Вторник – Заигрывания

В этот день молодежь устраивали катанья на горках, санях, каруселях.

Среда – Лакомка

На третий день хозяйки готовили полный стол вкусностей и приглашали гостей. Также проводились конные бега и кулачные бои.

Четверг – Разгуляй

В тот день стартует Широкая Масленица. Принято устраивать масштабные гуляние: катания на санках, хороводы, игры в снежки.

Пятница – Тещины вечера

На пятый день зятья угощали блинами тещ. А также проводились обычаи на то, чтобы холостым парням и девушкам найти пару.

Суббота – Золовкины посиделки

Невестки приглашали в свой дом сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами и дарили подарки.

Воскресенье – Прощеное воскресенье

В последний день Масленицы прощались с зимой, сжигали чучело. Принято просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за год.

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Кстати, мы уже писали о том, как пережить Масленицу без последствий для фигуры.

Фото: Dreamstime.com, УНИАН.