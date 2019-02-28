Сегодня только в нескольких областях Украины ожидаются небольшие осадки.

Прогноз погоды на сегодня, 28 февраля, публикует Укргидрометцентр.

Осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега ожидаются в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Ветер 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем ​​столбики термометра покажут 0-5° тепла. На Правобережье – 6-11° выше нуля.

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В Киеве сегодня без существенных осадков.

Ночью будет прохладно 0-2° мороза, а днем ​​воздух прогреется до 7-9° тепла.

К слову, в этом году погода весной в Украине будет более прохладной и сырой.