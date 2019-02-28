Сегодня только в нескольких областях Украины ожидаются небольшие осадки.
Прогноз погоды на сегодня, 28 февраля, публикует Укргидрометцентр.
Осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега ожидаются в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Ветер 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с.
Ночью температура будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем столбики термометра покажут 0-5° тепла. На Правобережье – 6-11° выше нуля.
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В Киеве сегодня без существенных осадков.
Ночью будет прохладно 0-2° мороза, а днем воздух прогреется до 7-9° тепла.
К слову, в этом году погода весной в Украине будет более прохладной и сырой.
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