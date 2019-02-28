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Как выбирать рыбу в супермаркете, чтобы не отравиться

Риск купить тухлую рыбу существует как на рынке, так и в супермаркете, где якобы должны быть все условия для ее хранения. Поэтому запомните несколько простых правил, которые помогут купить качественный продукт.

Риба

Журналисты Утра в большом городе с экспертом Максимом Несмияновым проверили рыбу в столичных магазинах и показали, как правильно ее выбирать, чтобы не отравиться.

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Как проверить рыбу на качество:

  • Замороженная рыба не должна лежать на полу.
  • Если в магазине не соблюдаются санитарные условия, лучше купить продукт в другом месте.
  • Разморозить рыбу можно на двое суток, но повторной заморозке она уже не подлежит.
  • Обращайте внимание на срок годности.
  • Свежесть рыбы можно проверить по глазам: если мутные – лучше не покупайте.
  • Живая рыба в аквариуме может храниться 96 часов.
  • Под видом акции могут продавать товар, у которого давно истек срок годности.

Поэтому каждый раз, когда покупаете рыбу, не стесняйтесь задавать вопросы и просить документы, если сомневаетесь в свежести.

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ФотоPixabay

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