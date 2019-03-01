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700 тыс. грн в год! Почему в Австралии заоблачные зарплаты и в чем подвох

Австрийские зарплаты считаются одними из самых высоких в Европе. Но здесь очень высокие налоги, которые могут забирать половину зарплаты.

700 тыс. грн в год! Почему в Австралии заоблачные зарплаты и в чем подвох

В Австралии здешняя медсестра, например, зарабатывает 22-23 тысячи евро в год, а это почти 700 тысяч гривен.

Высокие австрийские зарплаты – это не очередной стереотип о богатой Европе. Однако налоги здесь также очень высоки.

Налог может быть от 0 до 55%. 0 – если вы зарабатываете до 11 тыс евро в год. 55 – если зарабатываете миллион и больше. Канцлер чистыми получает лишь 170 тыс евро в год, а до налогов эта сумма составляла 317 000 примерно.

Канцлер – это как у нас премьер-министр. Имеет очень высокую зарплату за свою очень высокую должность. А вот полицейскому, например, заплатят в четыре раза меньше. Чистыми он получит 40-46 тысяч евро в год. Но это все равно много. Ведь медсестры получают вдвое меньше.

О том, как попасть в ряды австралийских полицейского и пожарных – в сюжете программы Утро в большом городе.


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К слову, ранее мы писали, где в Украине самые высокие зарплаты и на какой работе платят больше.

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