На берег в Южной Калифорнии выкинуло рыбу больше двух метров в длину. Говорят, что таких животных никогда до этого не видели.

Изначально двухметрового монстра приняли за рыбу-луну. Но позже пришли к выводу, что такое животное никогда до этого не встречали в Северной Америке.

Фото в соцсети выложили стажеры природного заповедника Кол Ойл Пойнт, которые и нашли чудо-рыбу.

Как выяснилось позже это новый вид лун-рыб, ей дали название mola tecta. Целых 125 лет не было подобных находок.

Эти рыбы могут достигать трех метров в длину и весить около двух тонн. Ареал обитания рыбы – южное полушарие, как рыба попала в Северную Америку ученые пока пояснить не могут.

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К слову, Факты ICTV сделали подборку чудовищ, найденных на берегах мира, от которой у вас мурашки пойдут по коже.

Фото: Coal Oil Point Reserve