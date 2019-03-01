Гороскоп на март 2019 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на март составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В марте Овны почувствуют, что с их плеч свалился груз. У вас наконец-то появится возможность остановиться и окинуть взглядом свой путь, переосмыслить свое настоящее и построить планы на будущее. К вам придет спокойствие, вы перестанете тратить силы бездумно и стремиться быть первым везде и во всем. Ваш вектор будет нацелен на работу.

Дела в марте будут идти медленно, понадобятся дополнительные вложения. Но не огорчайтесь – игра стоит свеч. Это предприятие продлится не один день и будет приносить вам стабильный доход.

Гороскоп для Тельцов

Месяц неожиданных перемен, возможно, о себе напомнят события мая 2018 года. Первым делом вам стоит пересмотреть свое отношение к финансам и прочим материальным благам. Есть опасность нерациональной траты денежных средств. Возможна ссора с любимым человеком из-за них.

Жажда новых ощущений, эмоциональная неустойчивость создает проблемы, которых можно было бы избежать. Может появиться романтическое увлечение, которое скорее всего не будет долговременным.

Очень хорошее время для творческих людей. Появится возможность дополнительного заработка. Может поступить неожиданное, но очень перспективное деловое предложение.

Гороскоп для Близнецов

В этот период вероятны стрессы. Уделяйте пристальное внимание всему, что вы слышите или читаете – скорее всего, этот материал содержит сведенья, которые стоит запомнить.

Возможно, что ваши идеи и мнения подвергнутся критике со стороны начальства, либо у руководителя возникнет недовольство вашим способом самовыражения. Вы можете сделать много ошибок из-за невнимательности. Вообще сложный месяц для интеллектуальной деятельности.

Не поддавайтесь на пустые обещания, опасайтесь ложной информации, старайтесь подавить собственное раздражение и не реагируйте на раздражение окружающих, которое отвлекает вас от намеченной цели.

Гороскоп для Раков

В марте вам следует идти к цели и не останавливаться. Успех ждет лишь тех, кто занимает активную позицию и готов действовать. Сейчас не получится проявить пассивность, даже и не думайте об этом.

В этот период вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам понять себя. Это даст возможность изменить направление, в котором движетесь. К другим возможностям относится шанс найти друзей, вступить в группы, занять более высокое или престижное положение.

Гороскоп для Львов

В марте вы то и дело будете сталкиваться с препятствиями, но не сетуйте на судьбу. Все это дает вам возможность изменить курс и начать жить по-новому.

В этот период будет тяжело сохранить свое руководящее положение или статус. Сейчас не стоит попадать в положения, где успех будет зависить от вашей популярности и отношения окружающих. Если вы занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожидать общего недовольства и даже открытой оппозиции. Сейчас лучше работать в одиночку, коллективные предприятия не увенчаются успехом.

Гороскоп для Дев

В целом март – хороший месяц. Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Главное не принимать все как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными.

В марте вам может неожиданно улыбнуться удача. Постарайтесь ее не упустить.

Хотя вы и ощущаете прилив жизненной силы, возможны вспышки лени. Но вряд ли пассивность сделает этот период результативным.

Гороскоп для Весов

В марте вам везет практически во всем. Те ситуации, которые будут происходить в вашей жизни, дадут вам повод гордиться собой. Вы для всех будете желанным гостем. Банкеты, официальные приемы пройдут успешно.

Это отличное время для заключения официальных союзов, установления контакта с клиентами, гармонизации личных и деловых партнерских взаимоотношений.

Без колебаний устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы.

Гороскоп для Скорпионов

Внутренние противоречия могут подтолкнуть вас к непредсказуемым действиям. Обстоятельства побуждают вас реагировать на раздражители не так, как вы привыкли.

Вероятно расставание с человеком, который имеет для вас большое значение. Эта разлука может быть, как вашим собственным неожиданным решением, так и инициативой другого человека.

Ситуации, возникающие в этот период, не несут продолжительного характера и имеют тенденцию к постоянному изменению.

Гороскоп для Стрельца

В марте у вас появится шанс занять место руководителя. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе нынешней работы. Однако вы способны достичь и достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование.

Гороскоп для Козерогов

Благоприятный месяц во всех отношениях. У вас появится шанс продемонстрировать свои возможности. В это период ваши просьбы будут услышаны, окружающие будут настроены к вам благожелательно.

Творческая жилка, сила характера помогут вам извлечь значительную пользу из этого периода.

Гороскоп для Водолеев

Вы почувствуете ветер перемен. Для многих этот месяц станет поворотным в личной жизни. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни.

Партнеры и другие союзники будут оказывать вам поддержку, а вы в свою очередь внесете свой вклад в совместное предприятие.

К негативным тенденциям этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями.

Берегите свою репутацию! В течение этого месяца старайтесь не вступать в конфликты, не реагировать на провокации.

Гороскоп для Рыб

Хороший месяц ждет Рыб. Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого периода, вновь поверьте в себя. Не упустите свой шанс начать все с чистого листа, научитесь видеть истинное и не поддаваться иллюзиям.

В этот период вы столкнетесь с ситуациями, которые натолкнут вас на перемены. К другим возможностям относится шанс найти друзей, вступить в группы, занять более благоприятное или престижное положение.