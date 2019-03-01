В первые весенние выходные Киев ожидают интересные мероприятия. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Можно посетить выступление Стивена Уилсона или концерт группы Enter Shikari.

Также можно сходить на танцевальную вечеринку Tiesto.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Дискотека 80-х

Дворец Спорта

1 марта, 19.00

Стоимость: 750-3150 грн

Купить билеты можно тут

Фанаты евроденс, диско и и золотых 80-х давно стали постоянными посетителями фестиваля Дискотека 80-х, его организаторы регулярно устраивают лучшие вечеринки с музыкальными кумирами прошлых времен.

В первый день весны киевский Дворец Спорта превратится в машину времени – она перенесет в прошлое, а кого-то и в счастливую молодость, которую невозможно представить без музыки, танцев и веселья.

За шоу-программу будут отвечать гиганты немецкой диско-сцены: Thomas Anders, Sandra Fancy и французский дуэт Ottawan.

The Hypnotunez

Caribbean Club

1 марта, 20.00

Стоимость: 220-850 грн

Купить билеты можно тут

Вы можете спросить, что это за гипнотические мелодии используют the Hypnotunez, раз группа взял себе такое название?

Может дело в поразительном сочетании классических жанров на современный лад, когда сначала музыканты играют классику Бенни Гудмана Sing, sing, sing, а следом переходят на Breathe Prodigy?

Большая популярность к ребятам пришла во время участия в национальном отборе Евровидения 2019, где они представили песню Hey, но группа заслуживает совсем другого слушателя, чем те, что будут на конкурсе в Тель-Авиве.

Если хотите оценить крутую украинскую музыку перед тем, как ребята отправятся в большое европейское турне – приходите в Caribbean Club.

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 марта, 20.00

Стоимость: 850-1500 грн

Купить билеты можно тут

Таких разноплановых музыкантов еще нужно поискать, их музыку трудно объединить в рамках одного жанра, пост-хардкор постоянно перетекает в дабстеп, жесткие электронные сэмплы, а чистый вокал меняется реперською читкою.

В одном из интервью фронтмен признался, что группа вдохновляется одновременно Prodigy, the Beatles и гениальным композитором Игорем Стравинским.

Все эти оттенки и нюансы отлично сочетаются даже в тяжелых жанрах, поэтому Enter Shikari любят по обе стороны музыкальных баррикад.

В Киеве ребята сыграют лучшие песни, их выступление в Stereo Plaza – отличная возможность для знакомства.

Стивен Уилсон

Октябрьский дворец

2 марта, 19.00

Стоимость: 680-2990 грн

Купить билеты можно тут

Стивен Уилсон – главный популяризатор жанра прогрессив-рок, лидер культового проекта Porcupine Tree. В 2013 году он устал тянуть группу на своих плечах, поэтому музыканты разбежались, а Стивен посвятил себя сольной творчества.

Учитывая, что именно Уилсон был центральной фигурой коллектива, вечным вдохновителем и музыкальным гением, в его сольных альбомах сконцентрирована вся мощь прогрессив-рока – одного из наиболее сложных и непредсказуемых жанров.

В Киев британский музыкант приедет с презентацией альбома To The Bone, который вышел в 2017 году.

Tiesto

Stereo Plaza

3 марта, 21.00

Стоимость: 1349-5499 грн

Купить билеты можно тут

Бог танцевальной электроники, гордость Нидерландов, музыкант, продюсер, филантроп и один из лучших диджеев современности (а по версии некоторых изданий вообще лучший электронный музыкант в мире) Тиесто возвращается с выступлением в Киев.

Если вы были на прошлом концерте или видели записи его сетов на фестивале Tomorrowland, то сомнений оставаться не должно – выступление нельзя пропускать.

Вполне возможно, что это будет лучшая вечеринка в жизни: невероятное световое шоу, эпичная и качественная электронная музыка.

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