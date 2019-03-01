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Поздравления с первым днем весны в стихах, СМС и картинках

На календаре 1 марта – первый день весны. Это прекрасный повод напомнить близким, как вы их любите. Отправьте СМС, открытку или просто напишите сообщение. Факты ICTV собрали в сети самые интересные поздравления.

Поздравления с первым днем весны в стихах, СМС и картинках

1 марта стоит поздравить своих  друзей и близких с первым днем долгожданной весны. Факты собрали лучшие поздравления.

***

Пусть согревают душу Вам красотой
Весны хрупкие лепестки,
И разливаются родниковой водой
Любви и счастья шумные ручьи.

***

Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

***

Этот день мы долго ждали
Среди метелей, морозов и льда.
А сегодня я уверен,
Что отступят холода!

Я тебя с теплом весенним,
С первым днем Весны-красны
Поздравляю и желаю,
Чтобы все были влюблены.

Чтобы солнышко светило,
Ну а жизнь была светла.
И весна нам только радость
От души всегда несла!

***

Я поздравляю с 1 марта,
С прекрасным праздником весны!
Пусть глаза сияют ярко
И вечно будут влюблены!

***

З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…

Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березня набув права!
Дорогу ж Весні!

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Поздравления с первым днем весны в стихах, СМС и картинках / 7 фотографий

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К слову, Факты ICTV собрали поздравления с первым днем весны в открытках, чтобы вы смогли отправить теплые слова самым близким и любимым.

Фото: facebook

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