На календаре 1 марта – первый день весны. Это прекрасный повод напомнить близким, как вы их любите. Отправьте СМС, открытку или просто напишите сообщение. Факты ICTV собрали в сети самые интересные поздравления.
1 марта стоит поздравить своих друзей и близких с первым днем долгожданной весны. Факты собрали лучшие поздравления.
***
Пусть согревают душу Вам красотой
Весны хрупкие лепестки,
И разливаются родниковой водой
Любви и счастья шумные ручьи.
***
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
Этот день мы долго ждали
Среди метелей, морозов и льда.
А сегодня я уверен,
Что отступят холода!
Я тебя с теплом весенним,
С первым днем Весны-красны
Поздравляю и желаю,
Чтобы все были влюблены.
Чтобы солнышко светило,
Ну а жизнь была светла.
И весна нам только радость
От души всегда несла!
***
Я поздравляю с 1 марта,
С прекрасным праздником весны!
Пусть глаза сияют ярко
И вечно будут влюблены!
***
З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…
Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березня набув права!
Дорогу ж Весні!
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К слову, Факты ICTV собрали поздравления с первым днем весны в открытках, чтобы вы смогли отправить теплые слова самым близким и любимым.
Фото: facebook