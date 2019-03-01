На календаре 1 марта – первый день весны. Это прекрасный повод напомнить близким, как вы их любите. Отправьте СМС, открытку или просто напишите сообщение. Факты ICTV собрали в сети самые интересные поздравления.

1 марта стоит поздравить своих друзей и близких с первым днем долгожданной весны. Факты собрали лучшие поздравления.

***

Пусть согревают душу Вам красотой

Весны хрупкие лепестки,

И разливаются родниковой водой

Любви и счастья шумные ручьи.

***

Пусть первый подснежник подарит вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

Этот день мы долго ждали

Среди метелей, морозов и льда.

А сегодня я уверен,

Что отступят холода!

Я тебя с теплом весенним,

С первым днем Весны-красны

Поздравляю и желаю,

Чтобы все были влюблены.

Чтобы солнышко светило,

Ну а жизнь была светла.

И весна нам только радость

От души всегда несла!

***

Я поздравляю с 1 марта,

С прекрасным праздником весны!

Пусть глаза сияют ярко

И вечно будут влюблены!

***

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі…

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березня набув права!

Дорогу ж Весні!





























Поздравления с первым днем весны в стихах, СМС и картинках / 7 фотографий

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К слову, Факты ICTV собрали поздравления с первым днем весны в открытках, чтобы вы смогли отправить теплые слова самым близким и любимым.

Фото: facebook