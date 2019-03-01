Уже совсем скоро главный праздник весны! Для тех, кто еще не решил, что подарить любимым женщинам топ-7 вариантов подарков.

Все женщины вне зависимости от возраста любят внимание. Факты ICTV собрали для вас 7 универсальных подарков, которые подойдут, как девушке, так и любимой жене.

Подушка

Уютная, теплая и такая домашняя – все это о подушечках. К тому же можно заказать подушку с совершенно уникальным дизайном, к примеру, с вашей совместной фотографией или именными инициалами. Подушка – это тот предмет домашнего уюта, который будет напоминать о вашей любви всегда, стоит только прикоснуться к приятному на ощупь подарку.

Цена такого подарка стартует от 200 гривен.

Зеркало-шкатулка

Да-да, мы знаем, что по правилам всех суеверий зеркало дарить категорически запрещено. Но! Во-первых, это не обычное зеркало, а еще и шкатулка, а во-вторых, зачем верить предрассудком, мы же с вами живем в XXI веке. К тому же цена такого подарка не так уж и кусается, можно найти прекрасные варианты от 400 до 800 гривен.

Зеркало с подсветкой, да еще и с тайником станет прекрасным украшением туалетного столика, как для девушки, так и жены.

Эмоции

Если вы до сих пор думаете, что лучший подарок измеряется материальными габаритами, то вы глубоко ошибаетесь. Лучший подарок – это эмоции! Подарите любимой женщине прыжок с парашюта, полет в аэротрубе или полет на воздушном шаре. Все эти увлечения, конечно, влетят вам в копеечку, но зато сколько впечатлений подарите любимому человеку.

Полета в аэротрубе – от 1000 гривен.

Полет на парашюте – от 1800 гривен.

Полет на воздушном шаре на двоих – 8000 гривен.

Украшения

Если и говорить об универсальном подарке для каждой женщины, так это об украшениях. Как поется в песне “Лучшие друзья девушек – это бриллианты!”, но можно обойтись и более скромными изделиями из серебра и менее дорогих камней. В любом случае подобранный с сердцем и со вкусом подарок в небольшой бархатной коробочке порадует любую девушку.

Тут цены могут варьироваться от 200 грн (за небольшой серебряный кулончик) до нескольких тысяч гривен и даже долларов. Все зависит от вашего кошелька!

Поход в SPA

Отдохнуть, расслабится, да еще и провести время с пользой для красоты – такой подарок заставит улыбаться каждую женщину. Подарить сертификат на поход в SPA для двоих или же отправить любимую одну – выбирать вам.

Такое удовольствие стартует от 500 гривен.

Курсы

Если ваша избранница постоянно развивается и время от времени посещает различные курсы, то этот подарок именно для нее. Курсы по изучению французского языка или абонемент на несколько занятий сальсой она точно оценит.

К примеру, абонемент на разовое занятие сальсой обойдется в пределах 300 гривен.

Возможно, она давно хотела пройти обучение по приготовлению итальянских десертов. Осуществите ее мечту!

Свитшот с прикольной надписью

Порадуйте любимую женщину обновкой в гардеробе. Яркий и необычный свитшот, да еще и с интересной надписью (ее можете придумать сами) подойдет, как жене, так и девушке.

Цена такого подарочка стартует от 500 гривен.

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Сегодня первый день весны, ранее Факты ICTV публиковали поздравления с этим прекрасным днем.