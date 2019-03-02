Сегодня, 2 марта, родительская суббота и православные украинцы молятся за своих покойных родителей.
Сегодня, 2 марта, родительская суббота и православные украинцы молятся за своих покойных родителей.
Родительскую субботу называют Малая Масленица или Мясопустная суббота.
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Факты ICTV собрали традиции и запреты этого дня.
Традиции родительской субботы
За день до субботы верующие идут в храм на Большую панихиду за всех усопших православных христиан.
Утром в субботу в церкви служат заупокойную литургию, а потом – общую панихиду.
Чтобы на литургии поминали покойных близких, нужно подать записку с их именами. В ней пишут только имена крещеных людей.
После службы многие ездят на кладбище, приводят в порядок могилку и отвозят цветы.
Также сегодня принято угощать нищих и подавать милостыню.
Дома проходит поминальный обед в кругу родных. На стол подают кутью, освященную накануне в храме.
Запреты в родительскую субботу
В эти дни не принято говорить о покойных плохо.
Нельзя писать поминальные записки с именами самоубийц или некрещеных в православной церкви.
Запрещено и считается большим грехом поминать покойных водкой.
В этот день нельзя шумно веселиться.
Также запрещено грустить, ведь человек перешел в лучший мир.
Факты ICTV также писали о правилах и запретах в поминальные дни.
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