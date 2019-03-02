Каким будет 2 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Гороскоп на сегодня, 2 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.
День способствует любым задачам созидательного характера.
Удовольствие и хорошие плоды принесут дела по внутреннему желанию. Дела по обязанности или из “надо” рекомендуется отложить.
Может удаваться составление новых планов.
Время подходит для религиозных ритуалов и духовных практик.
Желательно уделить внимание любимым — это поможет укреплению отношений.
Стоит быть внимательными к эмоциональному фону: слова или интонации могут раздражать, что не способствует развитию качественных коммуникаций.
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Унылые состояния или претензии из-за холодности и скупости проявления чувств возможны.
Выяснение отношений не будет конструктивным, лучше оценить свои ресурсы, и если их не хватает — уединиться.
Крупные финансовые операции сегодня вряд ли окажутся успешными. А вот вопросами недвижимости заниматься вполне уместно.
Водные процедуры в вечернее время успокоят и расслабят.
Неблагоприятно: подстригание ногтей.
К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года.