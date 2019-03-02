Сегодня на космодроме мыса Канаверал SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.

Сегодня на космодроме мыса Канаверал SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Запуск транслировался на канале SpaceX.

На борту не было людей, но находится манекен Рипли, названный в честь главной героини фильма Чужой.

Также в капсулу поместили около 180 кг оборудования и материалов для экипажа космической станции.

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Корабль входит в программу NASA под названием Commercial Crew Development и стал первым после шаттлов способом добраться на МКС без помощи российских ракет.

Dragon Crew — версия капсулы Dragon, которую разрабатывает SpaceX. Она может доставлять к МКС семь членов экипажа, а не троих.

Ранее компания SpaceX запустила израильский зонд Beresheetдля исследования Луны.