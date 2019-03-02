В Украине сейчас наблюдаются процессы изменения климата и аномально теплые температуры, за которыми придут ливни и даже смерчи.

Об этом рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Апострофу.

По ее словам, если среднесуточная температура и дальше будет превышать 5 градусов тепла, то вегетативный период может начаться раньше времени.

– Когда так рано начинаются высокие температуры воздуха, то это приводит к раннему началу развития интенсивной конвекции. В свою очередь, это тянет за собой раннее начало гроз, шквалов, ливней и даже смерчей, – объяснила она.

Балабух отметила, что в это время влаги в атмосфере много, температура растет и развиваются мощные тучи.

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Ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко такие изменения климата называет вполне ожидаемыми.

– Сейчас мы вошли в очередной теплый период, подобный которому наблюдался в раннем Средневековье (XI-XIII ст.), – рассказала она.

После него, по ее словам, в XV-XVII ст. наблюдался малый ледниковый период, а сейчас зашли в новый теплый период, правда, мы его усилили своей антропогенной деятельностью.

Ранее климатологи предупреждали, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю человечества.

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