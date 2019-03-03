В 2019 году Прощенное воскресенье припадает на 10 марта – последний день Масленицы.
Прощенное воскресенье очень искренний церковный праздник. В этот день принято просить прощение и прощать обиды.
Прощенное воскресенье – дата
Прощенное воскресенье каждый год припадает на разные даты. Это последний день недели Масленицы. В 2019 году этот день припадает на 10 марта.
Напомним, что в этом году Масленичная неделя начинается 4 марта и заканчивается 10 марта.
Традиции и обычаи
Как писали выше в этот день принято от всей души просить прощение и отпускать былые обиды. При чем первыми должны сделать этот шаг взрослые: родители попросить прощения у детей, учитель – у учеников, начальник – у подчиненных.
В этот день нельзя сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом и земельными работами. При этом стоит баловать себя вкусностями, ведь уже 11 марта наступит первый день Великого 48-дневного поста перед Пасхой.
По традиции стоит собраться за столом всей семьей. А если после празднования на столе недоеденными остались блины, то ждать в семье прибавления.
После ужина со стола не убирают, а накрывают его белой скатертью, затем овчиной, чтобы в доме был достаток. Остатками пищи обязательно угощают животных и птиц.
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К слову, Факты ICTV рассказывали об истории и традициях Масленицы.