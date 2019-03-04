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Гороскоп на сегодня, 4 марта

Каким будет 4 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День не подходит для важных начинаний и активных действий. Сегодня лучше провести день в спокойной обстановке, посвятив его простым текущим делам, очищению пространства и духовным практикам. Хорошее время для соблюдения поста. Сегодня есть возможность получить ответы на беспокоящие вопросы, но для этого потребуется сосредоточенность и внимательность. Некоторые ответы могут прийти в виде “приветов” из прошлого.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, надевание новой одежды, начало путешествий.

Читайте: Как пройти собеседование: правила поведения по знаку зодиака работодателя

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года.

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