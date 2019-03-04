Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на март составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Партнеры высоко оценят ваш талант, но вы должны создать для этого определенные условия, как минимум, быть на виду и демонстрировать результаты своего труда, заявлять о себе. Важная неделя для вашей репутации.

Гороскоп для Тельцов

Неделя проблем и волнений. То, что раньше доставляло удовлетворение, теперь перестает быть актуальным. Обнаруживаете у себя, совершенно новые черты характера, способны сделать то, на что раньше бы не решились. Все знакомства, дела и проекты, которые заключаются в этот период, носят, скорее, случайный характер и не будут продолжительными.

Гороскоп для Близнецов

В этот период, вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Ваши дела замедляются, поездки срываются. Вероятность сплетен и обманов как с вашей стороны, так и со стороны окружающих. Из-за невнимательности, можете сделать серьезные ошибки. Неудачное время для оформления документов и делового общения.

Гороскоп для Раков

Спокойная неделя, гармоничная внешняя атмосфера, психологический комфорт. Воспользуйтесь нынешними обстоятельствами, чтобы предпринять действия, которые приведут к успеху в работе или принесут признание вашей индивидуальности и таланту. Необходимо самостоятельно создавать различные ситуации, расширять свой круг общения.

Гороскоп для Львов

Напряженная неделя, отсутствие возможности управлять ситуациями или контролировать их. Не стоит начинать дела, успех которых, зависит от вашей популярности и отношения окружающих. Сложно проходят переговоры, потенциал ситуаций непредсказуем и неожиден, к ним трудно подготовиться. Сохранить свое комфортное положение или достигнутый статус будет непросто.

Гороскоп для Дев

Cложная неделя, идеи и мнения, окружающие вас, вряд ли будут соответствовать вашим собственным. Не следует зря тратить силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их мнение как недостойное внимания — к вашим словам все равно никто не прислушается. В этот период разумным будет работать самостоятельно и не спеша.

Гороскоп для Весов

Удачный период, вы испытаете прилив жизненных сил, будете пользоваться популярностью у противоположного пола. Чувства в это время интенсивные, насыщенные, способные перевернуть жизнь. Порой ваши желания входят в противоречие с эмоциями, поэтому часто нужно идти на компромисс, благодаря которому можно заключить взаимовыгодные партнерские отношения.

Гороскоп для Скорпионов

Внут­ренние противоречия могут подтолкнуть вас к непред­сказуемым действиям. У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Вероятно расставание с человеком или предметом, имеющим для вас большое значение. Вы будете вынуждены смириться и в результате направитесь по совершенно новому, неожи­данному пути.

Гороскоп для Стрельца

Ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам влиятельным лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом.

Гороскоп для Козерогов

Поток информации и общения, направленный в вашу сторону, содержит бесполезные сведения, которые могут даже еще больше запутать ваши дела. Использование чужих идей может негативно отразиться на вашей репутации. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию.

Гороскоп для Водолеев

Окружающие помогут осуществить вам некоторые задачи, составят вам компанию или окажут поддержку. События, в которых вы принимаете участие, и информация, которую вы получаете, будут способствовать вашему творчеству и развитию воображения. Ваши отношения с большинством окружающих станут гораздо проще. Воспользуйтесь этим чтобы установить прочные связи.

Гороскоп для Рыб

Усилится воображение, интуиция и настроение. В это время лучше не торопиться с началом больших проектов, не брать финансовые обязательства и кредиты. На личностном уровне подчеркивается внутренняя неопределенность, зависимость от окружения, внушаемость. Степень взаимопонимания с другими людьми зависит от вашей способности слышать и воспринимать немного более того, что выражено словами.