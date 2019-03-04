Факты ICTV рассказывают как пошагово приготовить классические блины на Масленицу.

Сегодня началась Масленица, которая продлится до 10 марта, поэтому каждая хозяйка должна приготовить классические блины на молоке. Рассказываем как пошагово приготовить простой в исполнении рецепт блинов.

Ингредиенты для блинов:

Молоко – 0,5 л;

Яйца – 3 шт;

Масло подсолнечное – 1 ст. ложка + для смазывания сковородки;

Мука – 250 г;

Сахар – 1 ст. л;

Соль – 1 щепотка;

Масло сливочное – 1 ст. л.

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Как приготовить классические блины

Соедините яйца, соль и сахар. Перемешайте все миксером или ручным венчиком.

Долейте молоко и перемешайте.

К готовой смеси порциями просейте через сито муку. Смешайте все до однородной массы, чтобы не было комочков.

В конце долейте подсолнечное масло и перемешайте, чтобы оно равномерно распределилось. Оно поможет избежать пригорания блинов к сковородке.

Для первого блина смажьте сковороду маслом, а когда она нагреется можете начинать жарить.

Жарить блины нужно на среднем огне, по 1-2 минуты с обеих сторон. В готовый теплый блин положите кусочек масла и десерт готов.

Напомним, Факты ICTV собрали 7 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.