PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Блины на Масленицу – классический рецепт

Факты ICTV рассказывают как пошагово приготовить классические блины на Масленицу.

Блины на Масленицу – классический рецепт

Сегодня началась Масленица, которая продлится до 10 марта, поэтому каждая хозяйка должна приготовить классические блины на молоке. Рассказываем как пошагово приготовить простой в исполнении рецепт блинов.

Ингредиенты для блинов:

  • Молоко – 0,5 л;
  • Яйца – 3 шт;
  • Масло подсолнечное – 1 ст. ложка + для смазывания сковородки;
  • Мука – 250 г;
  • Сахар – 1 ст. л;
  • Соль – 1 щепотка;
  • Масло сливочное – 1 ст. л.

Читайте:  Масленица 2019: куда пойти в Киеве

Как приготовить классические блины

  • Соедините яйца, соль и сахар. Перемешайте все миксером или ручным венчиком.
  • Долейте молоко и перемешайте.
  • К готовой смеси порциями просейте через сито муку. Смешайте все до однородной массы, чтобы не было комочков.
  • В конце долейте подсолнечное масло и перемешайте, чтобы оно равномерно распределилось. Оно поможет избежать пригорания блинов к сковородке.
  • Для первого блина смажьте сковороду маслом, а когда она нагреется можете начинать жарить.

Жарить блины нужно на среднем огне, по 1-2 минуты с обеих сторон. В готовый теплый блин положите кусочек масла и десерт готов.

Напомним, Факты ICTV собрали 7 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка