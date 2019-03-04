Международный женский день уже совсем близко и нужно позаботиться о подарках для прекрасного пола. Факты ICTV собрали 5 идей подарков для коллег на 8 марта.

Во избежание мучений с вопросом что подарить коллеге на 8 марта, Факты ICTV собрали идеи подарков на Международный женский день.

Полезные вещи для офиса

Хорошей идеей будет подарить коллегам вещи, которые пригодятся в офисе и в повседневной работе.

Не обязательно ограничиваться такими популярными подарками, как органайзеры, блокноты и настольные календари.

Сегодня существует множество удобных вещей для офиса, которыми можно порадовать коллег в праздник. Подсветка для клавиатуры, USB-подогрев для кружки, оригинальная флешка – это далеко не полный список того, чем можно облегчить офисную жизнь коллегам.

Креативные аксессуары

Можно порадовать коллег интересными аксессуарами, которые пригодятся в повседневной жизни. В качестве такого подарка прекрасно подойдут:

кошелек;

визитница;

карманное зеркало;

ключница.

Лучше всего выбирать в качестве такого подарка что-то с креативным оформлением.

Сладости

Если не удалось определиться с подарком, а праздник уже на носу, то на выручку придут сладости.

Выбор лакомств просто огромный и можно как подарить каждой коллеге по коробке конфет, так и устроить небольшой сладкий стол.

Можете не ограничиваться стандартными Raffaello и макарунами, а поискать что-то более интересное, тем более, что выбор даже на прилавках магазинов более чем достаточный.

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Косметика

Косметика пригодится любой женщине, потому и считается достаточно хорошим вариантом при выборе подарка на 8 марта.

Здесь выбор можно остановить на:

губной помаде;

блеске для губ;

туши для ресниц;

креме.

Если же у вас появились сомнения, то лучше вручить коллегам подарочные сертификаты на косметику.

Индивидуальные подарки

Если коллег-женщин в вашем офисе немного, то постарайтесь выбрать для каждой из них индивидуальный подарок.

Если коллега задерживается допоздна на работе, то хорошим вариантом может стать подушечка для шеи или ароматный кофе.

Любительницам выпечки можно подарить формы для кексов или печенья.

Здесь все зависит от увлечений ваших коллег, потому заранее узнайте об их предпочтениях.

К слову, Факты ICTV собрали 7 идей подарков на 8 марта для девушки и жены.