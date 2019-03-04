В китайской гробнице в ходе раскопок нашли кувшин с жидкостью, которая оказалась “эликсиром жизни”.

Во время раскопок в районе китайского города Лоян нашли кувшин с жидкостью, которая оказалась так называемым “эликсиром жизни”, сообщает The History Blog.

Изначально предполагалось, что в сосуде содержалось вино, поскольку алкоголь был важной частью погребальных ритуалов.

После анализа вещества ученые поняли, что изначально ошибались. В кувшине находилась смесь нитрата калия и алунита, минерала сульфата алюминия и калия, которые использовались для создания “эликсира жизни”.

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Возраст археологической находки датируют приблизительно 202 год до н. э. – 8 год н. э. (раннее правление династии Хань в Китае).

К слову, в Греции археологам удалось найти руины древнегреческого города Тенея, который основал царь Агамемнон.

Фото: The History Blog